Aria di crisi a Castel Volturno: la squadra è in ritiro e questo sarebbe il motivo ufficiale del silenzio, che però non era stato comunicato. Domani la sfida decisiva contro la Lazio capolista

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Max Allegri resta in silenzio prima di Napoli-Lazio. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Sono clamorose però le modalità: il Napoli infatti ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa del suo allenatore soltanto 5 minuti prima dell’orario di inizio, fissato per le ore 15. Ufficialmente il motivo di questa decisione sarebbe il fatto che la squadra si trova in ritiro. Ma il tempismo della comunicazione fa capire che qualcosa è successo. O meglio: sicuramente conferma che in casa Napoli la situazione è tesissima.

Il ritiro infatti era cosa già nota: la squadra si è radunata in un albergo della zona flegrea fino a domenica mattina, quando si trasferirà al Maradona per la partita contro la Lazio capolista. Dopo il pesante 4-1 incassato contro il Porto e le tensioni emerse nello spogliatoio, un’altra sconfitta in campionato prima della sosta potrebbe definitivamente compromettere la stagione. Ad oggi, infatti, il Napoli è fermo a 14 punti, esattamente la metà rispetto alla squadra di Gattuso. Agguantare un posto Champions sembra già un miracolo, diventerebbe quasi impossibile se non arrivasse subito una reazione.

Per provare a placare l’aria di crisi, ieri Aurelio De Laurentiis ha incontrato Max Allegri al centro tecnico di Castel Volturno. Ufficialmente, la posizione che è stata fatta trapelare parla di fiducia rinnovata. L’esonero non sarebbe al momento un’opzione, perché nell’idea del presidente un cambio in corsa rischierebbe di trasformarsi in un boomerang e di certificare troppo presto il fallimento della stagione. È vero però come negli ultimi giorni siano circolate indiscrezioni su possibili sostituti, con in pole i nomi di Stefano Pioli e Rafa Benitez.

Insomma, la sensazione è che a Napoli la situazione possa precipitare molto velocemente. Per questo la partita contro la Lazio viene vissuta come lo spartiacque stagionale. E forse per lo stesso motivo Allegri e la società potrebbero aver deciso, anche all’ultimo momento, di scegliere la via del silenzio. Qualsiasi frase oggi avrebbe un peso specifico enorme. L’idea invece sarebbe quella di far parlare il campo. Ma non è così facile.