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Ultimo aggiornamento: 17:15

Il Principe William fradicio al Camp Nou con il figlio George: perché nello stadio del Barcellona piove sulla tribuna d’onore

di Redazione Sport
I due sono tifosissimi dell'Aston Villa e hanno visto la loro squadra perdere per 3-0 sotto i colpi di Yamal e Raphinha. Pioggia battente anche sugli spalti: manca ancora la copertura
Il Principe William fradicio al Camp Nou con il figlio George: perché nello stadio del Barcellona piove sulla tribuna d’onore
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Una trasferta da tifosi, con tanto di pioggia battente e delusione finale. Il principe William e il figlio George hanno seguito dal vivo BarcellonaAston Villa, spinti dalla passione per la squadra di Birmingham, di cui sono entrambi sostenitori. Una serata che, però, non è andata come speravano: oltre alla sconfitta per 3-0 dell’Aston Villa, padre e figlio hanno dovuto fare i conti anche con la pioggia, rimanendo bagnati sugli spalti del Camp Nou.

William, grande tifoso della squadra inglese, ha trasmesso la propria passione anche al figlio George, che lo ha accompagnato in questa occasione speciale. I due hanno seguito insieme la gara, vivendo una serata da tifosi in una trasferta decisamente particolare. Ma perché si sono bagnati così tanto? Il motivo è legato ai lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Il nuovo impianto del Barcellona non è ancora completato e, soprattutto, manca la copertura definitiva delle tribune. Di conseguenza, gli spettatori sono rimasti esposti alle condizioni meteorologiche, senza poter contare su un tetto in grado di proteggerli dalla pioggia.

Anche William e George hanno quindi dovuto fare i conti con il maltempo, seguendo la partita sotto l’acqua. Una situazione curiosa, soprattutto considerando il prestigio degli ospiti presenti in tribuna. A rendere ancora meno piacevole la serata per i due tifosi è stato anche il risultato: il Barcellona si è imposto per 3-0 sull’Aston Villa, rovinando la trasferta calcistica del principe e del figlio. Entrambi però hanno potuto assistere allo show di Lamine Yamal, autore del primo gol, e di Raphinha, autore di una doppietta.

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