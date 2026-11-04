La dedica di Alex Baena: entra allo stadio con la maglia di Jesus de Miguel. “Un giorno insolito in cui purtroppo ci tocca giocare”

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“Un giorno insolito in cui purtroppo ci tocca giocare. Spero che là dove sei tu possa goderti lo sport che amavi così tanto”. Con questa frase Alex Baena, esterno dell’Atletico Madrid e della Spagna, ha condiviso il video di dedica a Jesus de Miguel, calciatore del Tenerife morto dopo uno scontro violentissimo con il portiere dell’Andorra Owono. Baena ha voluto omaggiarlo prima del match di Champions League contro il Bayern Monaco – poi perso per 2-0 – indossando una maglia dell’Atletico Madrid con il nome “de Miguel” e il numero 9, indossato dall’attaccante deceduto nella mattina del 3 novembre.

Una dedica arrivata in una serata surreale, soprattutto per le squadre spagnole: la Uefa ha infatti disposto un minuto di silenzio in tutti i campi di Champions League e nelle partite con le squadre spagnole coinvolte – ieri sera Barcellona, Villarreal e Atletico Madrid – non è mai partito l’inno della Champions League. Sugli spalti del Wanda Metropolitano sono apparse anche diverse maglie del Tenerife, in ricordo appunto di de Miguel. Il video di Baena ha fatto subito il giro dei social ed è stato condiviso dall’account inglese dell’Atletico Madrid e ripreso da diversi media internazionali.

Intanto La Liga sta valutando la possibilità di sospendere il turno di campionato di questo fine settimana, sia in prima che in seconda divisione. La tragica scomparsa dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel ha choccato la Spagna e secondo i media iberici, in particolare l’emittente Ser, il presidente Javier Tebas ha preso in considerazione in queste ore l’ipotesi del rinvio, sebbene sia necessario risolvere innanzitutto alcune questioni contrattuali. De Miguel è morto dopo uno scontro di gioco con il portiere dell’Andorra Owono. “La Liga sta pensando di rinviare la prossima giornata di campionato. Ci sono già stati degli incontri in cui è stata discussa questa eventualità. Una decisione verrà presa nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente ai club” scrivono i media spagnoli. Intanto, com’era prevedibile, la Liga ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sfida fra Granada e Tenerife, in programma sabato alle 21.