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L’Inter cala il tris in Olanda nella serata di Champions e archivia la delusione del derby. “Avevamo bisogno di una risposta importante, purtroppo nel derby siamo stati sotto le nostre aspettative. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma siamo una grande squadra e abbiamo dimostrato di essere veramente forti”, il commento a caldo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è stato uno dei migliori in campo contro il Feyenoord e ha firmato lo splendido gol del definitivo 3 a 0, dopo le reti di Bisseck e Pio Esposito nel primo tempo. Parlando ai microfoni di SportMediaset, ha offerto la sua chiave di lettura sulla trasformazione della squadra di Chivu da sabato a martedì sera.

“C’è stata una riunione in cui ci siamo detti delle cose che rimangono dentro lo spogliatoio“, ha spiegato Zielinski. “In questi momenti si cresce, è stata evidente tutta la voglia di ognuno, anche i cambi sono entrati con grande qualità e aiuto al gruppo. Sono veramente felice e orgoglioso di questa squadra”, ha aggiunto il polacco. Che ha ammesso il cambio di approccio di tutta l’Inter: “Era da un paio di partite che soffrivamo e alla fine vincevamo, poi purtroppo è arrivata questa sconfitta nel derby e lì bisognava parlarsi e dare una regolata a tutto quello che facciamo, alzando l’asticella perché siamo forti”.

Zielinski però ha avvertito: “Questa dovrebbe essere la nostra normalità, dobbiamo giocare sempre così, concentrati, determinati, sapendo di soffrire in certe partite”. Anche perché il cammino in Champions resta ancora tutto da descrivere: in questo momento l’Inter è a quota 6 punti e per arrivare tra le prime 8 ne serviranno almeno 10 nelle restanti quattro partite. Non c’è margine di errore: “Ottavi diretti? Certo che di crediamo. Anche la gara con lo Shakhtar è stata importante, ci ha dato la giusta carica in Champions. Puntiamo a vincere tutte le partite che rimangono”.