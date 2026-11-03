Champions League, l’Inter respinge le critiche e demolisce il Feyenoord. Deja-vu Roma: si fa rimontare ancora e cade a Manchester | Risultati e nuova classifica

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Una per riscattare un weekend difficile, l’altra per provare a dare continuità. È stato un martedì dai due volti per le italiane in Champions League, con Inter e Roma protagoniste di serate molto diverse. I nerazzurri, reduci dalla brutta sconfitta nel derby contro il Milan, hanno dato una risposta importante vincendo per 0-3 in casa del Feyenoord, squadra che al De Kuip aveva già battuto il Como e che è capolista imbattuta in Olanda. La Roma, invece, ha vissuto un’altra notte amara: avanti di due gol a Old Trafford grazie alle reti di Soulé e del solito Malen nei primi 17 minuti, i giallorossi si sono fatti rimontare dal Manchester United, che ha ribaltato il risultato imponendosi per 3-2. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e riporta alla memoria quanto accaduto contro il Real Madrid a ottobre, quando la squadra capitolina aveva già subito una rimonta dopo essere passata in vantaggio. I giallorossi erano riusciti a portarsi sul 3-1 grazie alla doppietta di Malen, prima di subire tre reti negli ultimi minuti e perdere 3-4.

Capitolo Inter: serviva una risposta dopo il 3-1 nel derby e Chivu l’ha ottenuta. Ad aprire le marcature una perla di Bisseck, poi nel secondo tempo il gol in avvio di Francesco Pio Esposito e la rete di Zielinski a chiudere tutto. Inter che non ha praticamente mai rischiato nel corso del match, riuscendo a gestire senza alcun problema una sfida che si preannunciava delicata. Il Feyenoord infatti aveva già battuto il Como al De Kuip, stadio tra i più caldi d’Europa, ed è ancora imbattuto in campionato. L’Inter sale a sei punti: dopo le prime due sconfitte contro Real Madrid e Brugge, questa è la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro lo Shakhtar di due settimane fa.

Champions League, i risultati del martedì

– Galatasaray-Stoccarda 2-0

– Shakhtar-Sporting 0-1

– Atletico Madrid-Bayern 0-2

– Barcellona-Aston Villa 3-0

– Bodo/Glimt-Lilla 0-0

– Feyenoord-Inter 0-3

– LASK-Slovan Bratislava 4-0

– Manchester United-Roma 3-2

– Villarreal-PSG 0-6

Champions League, la nuova classifica dopo le partite del martedì

1. PSG – 12 punti (4 partite)

2. Barcellona – 9 punti (4 partite)

3. Aston Villa – 9 punti (4 partite)

4. Liverpool – 9 punti (3 partite)

5. Real Madrid – 9 punti (3 partite)

6. Sporting – 9 punti (4 partite)

7. Betis – 9 punti (3 partite)

8. Bayern – 8 punti (4 partite)

9. Arsenal – 7 punti (3 partite)

10. Stoccarda – 7 punti (4 partite)

11. Como – 6 punti (3 partite)

12. Manchester City – 6 punti (3 partite)

13. Club Brugge – 6 punti (3 partite)

14. Inter – 6 punti (4 partite)

15. LASK – 6 punti (4 partite)

16. Dortmund – 6 punti (3 partite)

17. Manchester Utd – 6 punti (4 partite)

18. Galatasaray – 6 punti (4 partite)

19. Roma – 4 punti (4 partite)

20. Shakhtar – 4 punti (4 partite)

21. PSV – 4 punti (3 partite)

22. Atletico Madrid – 4 punti (4 partite)

23. Bodo/Glimt – 4 punti (4 partite)

24. Napoli – 3 punti (3 partite)

25. Sabah FC – 3 punti (3 partite)

26. Lens – 3 punti (3 partite)

27. AEK – 3 punti (3 partite)

28. RB Lipsia – 3 punti (3 partite)

29. Villarreal – 3 punti (4 partite)

30. Feyenoord – 3 punti (4 partite)

31. Fenerbahce – 2 punti (3 partite)

32. Slavia Praga – 1 punto (3 partite)

33. Viking – 1 punto (3 partite)

34. Lilla – 1 punto (4 partite)

35. FC Porto – 0 punti (3 partite)

36. Slovan Bratislava – 0 punti (4 partite)