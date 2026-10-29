Sarà più piccolo dell'attuale San Siro e ha una forma a catino con doppia curvatura. Quasi triplicati i posti corporate, che da circa 4mila passano a 11mila e 500

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La forma è quella di un catino sopraelevato su un podio, con una doppia curvatura verso il basso in prossimità delle due tribune, che si alza nelle curve e raggiunge un’altezza massima di 60 metri. Nessun effetto wow a primo impatto, vista la sua struttura semplice. Ma nella sua semplicità, il Generali Stadium – nuovo stadio di Inter e Milan che sorgerà sempre nell’area di San Siro e che sarà composto da due anelli – trasporta comunque il pubblico in una dimensione diversa. Il primo impatto sarà senza dubbio differente nel giorno dell’inaugurazione, con l’atmosfera da stadio, una partita e tutta l’area intorno ricca di spazi ristoro e per lo shopping. E per i progettisti – in ottica futura – c’è anche la suggestione di ospitare grandi show, concerti, match di football americano e altri eventi sportivi.

La capienza? Confermate le indiscrezioni: sarà di 71.500 posti (di cui circa 11.500 corporate, più di 7mila in più dell’attuale) e sarà inaugurato nella stagione 2031/32 (la prima previsione è fine 2031), con l’obiettivo – scrivono Inter e Milan – “di avviare i lavori nel 2028“. Tutto ciò è stato rivelato oggi, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, dove è stato svelato il progetto e il rendering del nuovo stadio che ospiterà le partite di Milan e Inter e che avrà il difficile compito di sostituire San Siro, la “scala del calcio” che verrà abbattuta proprio dopo il completamento del nuovo impianto. Durante le partite sarà possibile accedere al podio che sostiene lo stadio soltanto con biglietto, mentre l’accesso sarà libero nei giorni senza eventi. Sul podio saranno presenti punti di ristoro e aree shopping. Sotto sarà costruito un parcheggio.

‹ › 1 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 2 / 22 generali stadium (3) ‹ › 3 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 4 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 5 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 6 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 7 / 22 Fonte: FC Inter e AC Milan ‹ › 8 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 9 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 10 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 11 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 12 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 13 / 22 Credit photo: Ac Milan e Fc Inter ‹ › 14 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 15 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 16 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 17 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 18 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 19 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 20 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 21 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter) ‹ › 22 / 22 Generali Stadium (screen da profilo X @Inter)

A coronare l’edificio è una copertura a doppia curvatura, “dalla silhouette inconfondibile”, scrivono Inter e Milan nella nota pubblicata dopo l’incontro al Castello Sforzesco. “Più di una dichiarazione architettonica, incornicia ed esalta le due iconiche curve, creando una potente identità visiva e integrando tecnologia fotovoltaica, ottimizzazione acustica e altre soluzioni di sostenibilità essenziali per uno stadio moderno”, si legge ancora nella nota. Sopra la copertura, appunto, impianti fotovoltaici che rendono l’impianto autosostenibile.

Le tribune avranno un’inclinazione del 37% (contro il 41% dello stadio attuale) per garantire un’atmosfera più immersiva e ridurre la percezione dei suoni all’esterno. La capienza sarà appunto di 71mila e 500 posti, circa 4mila in meno dell’attuale San Siro: una richiesta fatta dai due club – secondo quanto trapela – agli autori del progetto Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster, tra i protagonisti più autorevoli dell’architettura contemporanea, e David Manica, riferimento internazionale nella progettazione di stadi all’avanguardia. Il nuovo impianto conterrà quindi – contando anche i circa 7mila corporate in più – circa 11mila spettatori in meno dell’attuale San Siro, parlando di biglietti “popolari”.

Il nome è stato svelato proprio nella parte centrale della presentazione e sarà ben visibile all’esterno, sulla facciata principale dell’impianto, ma durante gli eventi internazionali – come già capita ad Atalanta e Juventus per esempio – la denominazione sarà “Milano Stadium“. Secondo il regolamento Uefa, infatti, i naming rights non sono ammessi in Champions League e nelle altre coppe, come già avviene ad esempio per l’Allianz Stadium di Torino (che torna Juventus Stadium) o per l’Emirates Stadium di Londra (chiamato Arsenal Stadium).

Il nuovo stadio prenderà dunque il posto di San Siro, destinato a essere abbattuto una volta completato il nuovo impianto. L’obiettivo di Inter e Milan è avviare i lavori nel 2028 e inaugurare la struttura nella stagione 2031/32. Per vedere il progetto trasformarsi in realtà serviranno ancora alcuni anni: per ora, il futuro della casa dei due club milanesi ha una forma, una capienza e un nome. Per le emozioni ci sarà tempo.