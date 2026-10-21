Dramma Kvaratskhelia: va a contrasto e si rompe il crociato. Psg in allarme: i tempi di recupero

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Un contrasto apparentemente inutile, in una zona non pericolosa del campo, si è trasformato in dramma per Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Psg tra gli esterni più forti del mondo, nel match tra il club parigino e il Barcellona nella terza giornata della League Phase di Champions League. Il georgiano infatti stava recuperando il possesso del pallone – dopo aver rischiato di far fallo – ma è caduto in modo scomposto e si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La conferma è arrivata dalla nota ufficiale del Psg, in cui si legge: “A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, ​​Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”, scrive il club parigino. Considerando il momento, è facile pensare che la sua stagione sia finita, visto che post intervento serviranno almeno 6 mesi per tornare al meglio.

L’esterno ex Napoli era stato sostituito da Akliouche al 59esimo, nel secondo tempo, ed era uscito dal campo sorretto sulle spalle da due membri dell’équipe medica parigina. Da subito c’è stata grande preoccupazione, sia per il movimento scomposto del ginocchio, sia per l’espressione dello stesso Kvaratskhelia uscendo dal campo. Da subito infatti il georgiano ha percepito il dolore e la gravità dell’infortunio. Tanta sfortuna per Kvaratskhelia, che stava vivendo il momento migliore della sua carriera, essendo stato protagonista delle ultime due Champions vinte dal club parigino. Il georgiano è inoltre uno dei candidati al Pallone d’Oro, che verrà assegnato lunedì prossimo.

Già ieri, dopo il contrasto e vedendo la dinamica dell’incidente, Angel Villanueva – un fisioterapista spagnolo specializzato in riabilitazione del crociato, lesioni del ginocchio e ritorno allo sport, che su X analizza spesso i meccanismi degli infortuni di calciatori dando pronostici sui tempi di recupero – aveva previsto lo scenario peggiore. Villanueva aveva fatto due tweet su Kvaratskhelia dopo PSG-Barcellona. “Nell’impatto si apprezza chiaramente un valgo forzato del suo ginocchio destro, con il piede fissato e un carico in catena cinetica chiusa. Questo pattern è classico delle lesioni combinate di LCA + LCM. Tempo di stop: 9 mesi“, ha scritto nel primo, dove le due sigle stanno rispettivamente per legamento crociato anteriore e legamento collaterale mediale.