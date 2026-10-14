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“In Champions le gare vanno giocate diversamente, non si può andare in confusione e prendere il 2-1“. Dopo la sconfitta per 3-1 nella trasferta contro il Villarreal, il tecnico Max Allegri è molto più arrabbiato per il secondo gol subito dal Napoli, piuttosto che per l’errore grave di Politano che ha regalato agli spagnoli la rete del pareggio firmata da Mikautadze. In quel momento è andato in fumo l’iniziale vantaggio firmato da Rrahmani, ma la squadra azzurra avrebbe avuto tutto il tempo per recuperare e gestire la partita. È questo che fa infuriare Allegri: “Gli errori ci possono stare all’interno di una partita. Il fatto è che dopo devi continuare a giocare in totale tranquillità, giocando di squadra, e stasera noi a un certo punto abbiamo smesso di giocare da squadra, questa è la verità“, ha spiegato ai microfoni di Sky.

Allegri è sempre Allegri, batte il tasto soprattutto sui tanti gol subiti: “È diventata quasi una vergogna saper difendere“, ha detto nel post-partita. ” In Champions gli altri sbagliano poco tecnicamente, ci deve essere una maggiore attenzione difensiva. Poi ha aggiunto: “Il problema è che dietro subiamo troppo, bisogna avere dell’equilibrio, perché poi ti allunghi, concedi spazi. Sono situazioni che vanno sistemate perché le qualità per fare gol le abbiamo ma poi là non bisogna sbagliare perché sei aperto”.

È un altro concetto che Allegri ha ribadito più volte: “La caratteristiche di una squadra forte è quella di non sfaldarsi o allungarsi, volevamo tutti singolarmente risolvere la partita nel secondo tempo“, invece secondo il tecnico “bisognava ancora avere pazienza nella gestione della palla”. Un fraseggio sbagliato ha portato al gol di Mourino al 26esimo, mentre al tramonto del match è arrivato il 3 a 1 di Oluwaseyi. L’ultimo avvertimento di Allegri riguarda poi l’aspetto mentale: “Se a Venezia non andiamo con l’umiltà e il rispetto di mettersi al pari loro, con una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte“.