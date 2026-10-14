Urla, sbracciate e sbuffate: scintille tra Allegri e De Bruyne. Il tecnico lo chiama, il belga lo ignora: cosa è successo

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Non ci siamo capiti”. Massimiliano Allegri ha liquidato così la questione Kevin De Bruyne dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Villarreal. Ma la verità è che i due si sono capiti benissimo e proprio per questo ne è nata una discussione che sta facendo tanto discutere. Tra Allegri e De Bruyne c’è un’incomprensione da un punto di vista tattico: il tecnico livornese vorrebbe abbassarlo quasi in regia, De Bruyne vuole continuare a giocare più avanti. Ed ecco che ieri sera, nella sconfitta spagnola di Champions League, tra urla, sbracciate e sbuffate è venuta fuori una discussione.

Allegri a un certo punto infatti inizia a urlare “Kevin, Kevin“, il nome del suo numero 11, per chiedergli di scambiare la posizione con McTominay. Il belga arretrato, lo scozzese più avanti a sfruttare i palloni alti e gli inserimenti. De Bruyne lo ignora, non lo guarda nemmeno e anzi si spazientisce anche, innervosendosi con i compagni quando sbagliano. Continua a sbracciare e sbuffare. A quel punto Allegri vuole sostituirlo, si gira in panchina e poi cambia idea. De Bruyne rimane in campo fino a fine match, ma nel secondo tempo sparisce come tutto il Napoli. Ne viene fuori una brutta sconfitta per 3-1, dopo una prestazione decisamente sottotono. “A lui non piace giocare lì, vuole stare più avanzato ma gli ho spiegato che invece allungherebbe la sua carriera di almeno due anni”, aveva detto Allegri dopo il Frosinone. “Sono sempre stato un numero 8 o 10, mi è stato chiesto di giocare in una posizione diversa”, ha replicato il belga, che non sembra particolarmente fortunato con gli allenatori italiani dopo l’esperienza con Antonio Conte della passata stagione. E intanto il Napoli continua a faticare.