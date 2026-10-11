Choc a Giulianova: tifosi aggrediscono due cronisti. Giornalista ferita alla testa: “Hanno dato l’ennesimo cazzotto al vetro”

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Silvia Trillini e Ferdinando Vicini, cronisti anconetani di Tvrs, sono stati aggrediti durante la partita di serie D Giulianova-Ancona dai tifosi della squadra avversaria: la donna è stata ferita alla testa. Il match, perso dai padroni di casa 2 a 0, era vietato ai tifosi ospiti; sul posto si trovavano però i due cronisti della televisione marchigiana per la radiocronaca della gara. Al secondo gol dell’Ancona, arrivato nei minuti di recupero e che ha definitivamente chiuso la partita, “uno dei tifosi del Giulianova ha dato l’ennesimo cazzotto alla struttura in vetro della tribuna stampa che mi è caduto addosso, ferendomi alla testa” ha raccontato la Trillini in un video postato poco dopo su Facebook.

La diretta si è bruscamente interrotta e la donna si è recata al pronto soccorso dove le sono stati applicati dei punti. “Abbiamo subito un’aggressione da parte dei tifosi di casa che hanno colpito la cabina radio, è caduta la paratia in vetro della tribuna stampa che è caduta addosso a noi. – raccontano i due cronisti in un video postato poco dopo su Facebook – Non abbiamo fatto in tempo a bloccarla perché eravamo impegnati nella cronaca e ce la siamo ritrovati addosso. Sono stati momenti molto concitati”, hanno concluso i due.