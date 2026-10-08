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Domenico Berardi ancora soccorritore: dopo il ciclista ferito a Forte dei Marmi, il calciatore del Sassuolo si è reso protagonista di un altro intervento, questa volta a Modena. In questa circostanza – come riporta Modena Today – l’attaccante è intervenuto per aiutare uno studente che aveva accusato un malore a bordo di un autobus scolastico, fermo in viale Amendola poco dopo le 13. Berardi si trovava a pranzo al Bollicine insieme alla moglie Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici, quando la coppia è stata informata di quanto stava accadendo a pochi metri dal locale. A bordo della corriera Seta diretta al Polo Leonardo, un ragazzo si era improvvisamente sentito male ed era crollato a terra nella corsia del mezzo.

Il conducente ha arrestato immediatamente la corsa e fatto scendere gli altri studenti. Nel frattempo, la situazione è diventata piuttosto concitata, fino all’arrivo di Berardi e della moglie. Francesca Fantuzzi, che è in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è subito accertata delle condizioni del giovane, mentre il calciatore è rimasto al suo fianco in attesa dell’arrivo del 118.

Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero particolarmente gravi. Per Berardi, dunque, non si tratta della prima volta in cui si trova a prestare soccorso a una persona in difficoltà. La scorsa estate, durante una vacanza a Forte dei Marmi, il calciatore era già intervenuto per aiutare un ciclista rimasto ferito, attirando l’attenzione per aver scelto di fermarsi e prestare aiuto mentre gli altri passanti proseguivano.

In quella circostanza un giovane aveva perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando una ferita alla testa. Dopo l’impatto era rimasto a terra sanguinante. Il calciatore si era accertato delle condizioni del ragazzo, lo aveva rassicurato e gli era rimasto accanto nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un supporto concreto in un momento di particolare difficoltà, conclusosi con l’intervento del personale sanitario.