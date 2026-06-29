Lavoratore cade in bici e resta a terra insanguinato: i bagnanti di Forte dei Marmi lo ignorano, poi interviene Berardi per soccorrerlo

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La maglia insanguinata, una spalla lussata o forse fratturata, una bici a terra. Un giovane lavoratore di una pizzeria è rimasto diversi minuti immobile, in attesa che qualcuno lo soccorresse, ma senza successo. È accaduto a Forte dei Marmi, dove la gente – nell’indifferenza più totale – si voltava dall’altra parte per non soccorrere un giovane lavoratore che era finito a terra con la sua bicicletta. Poi un soccorritore a sorpresa: Domenico Berardi, che grazie all’aiuto di Elisa Coppedè, contitolare di un bar della zona, ha soccorso il ragazzo prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Berardi passava di lì in bicicletta e quando ha visto il ragazzo a terra, dolorante e sofferente per le conseguenze della caduta, non ci ha pensato due volte e si è fermato. Il suo intervento ha scosso anche diversi presenti: alcuni ragazzi del vicino Bagno Raffaelli sono accorsi per proteggere il ferito (e chi lo stava soccorrendo) dal sole cocente con un ombrellone, prima che la Croce Verde arrivasse e lo trasportasse d’urgenza in ospedale.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando una ferita alla testa. Dopo l’impatto è rimasto a terra sanguinante. Il calciatore si è assicurato delle condizioni del ragazzo, lo ha rassicurato e gli è rimasto accanto nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un supporto concreto in un momento di particolare difficoltà, conclusosi con l’intervento del personale sanitario.

A raccontare tutto è stata proprio Elisa Coppedè, che ha spiegato la dinamica di quei momenti: “Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia – ha detto la donna a Il Messaggero -. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno. Guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita”.

Poi l’arrivo di Berardi ha fatto scattare l’allarme: “Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra. Abbiamo coperto il ragazzo con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato d’urgenza il giovane in ospedale”.