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Ultimo aggiornamento: 11:00

Lavoratore cade in bici e resta a terra insanguinato: i bagnanti di Forte dei Marmi lo ignorano, poi interviene Berardi per soccorrerlo

di Redazione Sport
Diverse persone, vedendo la scena prima dell'arrivo del calciatore (aiutato poi dalla titolare di un bar della zona), si erano voltate ignorando il ragazzo ferito e con una spalla malconcia
Lavoratore cade in bici e resta a terra insanguinato: i bagnanti di Forte dei Marmi lo ignorano, poi interviene Berardi per soccorrerlo
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La maglia insanguinata, una spalla lussata o forse fratturata, una bici a terra. Un giovane lavoratore di una pizzeria è rimasto diversi minuti immobile, in attesa che qualcuno lo soccorresse, ma senza successo. È accaduto a Forte dei Marmi, dove la gente – nell’indifferenza più totale – si voltava dall’altra parte per non soccorrere un giovane lavoratore che era finito a terra con la sua bicicletta. Poi un soccorritore a sorpresa: Domenico Berardi, che grazie all’aiuto di Elisa Coppedè, contitolare di un bar della zona, ha soccorso il ragazzo prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Berardi passava di lì in bicicletta e quando ha visto il ragazzo a terra, dolorante e sofferente per le conseguenze della caduta, non ci ha pensato due volte e si è fermato. Il suo intervento ha scosso anche diversi presenti: alcuni ragazzi del vicino Bagno Raffaelli sono accorsi per proteggere il ferito (e chi lo stava soccorrendo) dal sole cocente con un ombrellone, prima che la Croce Verde arrivasse e lo trasportasse d’urgenza in ospedale.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando una ferita alla testa. Dopo l’impatto è rimasto a terra sanguinante. Il calciatore si è assicurato delle condizioni del ragazzo, lo ha rassicurato e gli è rimasto accanto nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un supporto concreto in un momento di particolare difficoltà, conclusosi con l’intervento del personale sanitario.

A raccontare tutto è stata proprio Elisa Coppedè, che ha spiegato la dinamica di quei momenti: “Ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia – ha detto la donna a Il Messaggero -. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno. Guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita”.

Poi l’arrivo di Berardi ha fatto scattare l’allarme: “Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra. Abbiamo coperto il ragazzo con un ombrellone per proteggerlo. Poco dopo è intervenuta la Croce Verde, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato d’urgenza il giovane in ospedale”.

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