L’ex attaccante di Roma, Juventus e Inter resta ricoverato in terapia intensiva a Buenos Aires dopo l’operazione per un versamento pleurico. I medici monitorano le funzioni respiratorie e hanno programmato nuovi esami.

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Migliorano le condizioni di Daniel Osvaldo, l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol, nella periferia di Buenos Aires, dopo un intervento chirurgico per un versamento pleurico.

A riferire il miglioramento è stata la famiglia dell’ex attaccante di Roma, Juventus e Inter al quotidiano argentino Clarín: “Sta bene ed è lucido”. Osvaldo resta comunque sotto stretta osservazione dei medici, dopo che le sue condizioni erano state definite gravi in seguito al ricovero.

Il prossimo obiettivo dell’équipe sanitaria è stabilizzare le sue funzioni respiratorie. Sono inoltre previsti nuovi esami radiologici e analisi del sangue per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Osvaldo era stato trovato dalla sorella nella sua abitazione di Banfield, nell’area metropolitana di Buenos Aires, e successivamente trasportato in ospedale. Il versamento pleurico aveva richiesto un intervento chirurgico e il successivo ricovero in terapia intensiva.