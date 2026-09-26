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Prima le voci su un possibile ritiro della squadra. Poi le discussioni interne, 4-5 giocatori che chiedono di non giocare, infine la votazione interna allo spogliatoio: si gioca. E il ct che dice che la questione è “ancora aperta”. Sono le giornate tutt’altro che distese della Nazionale irlandese di calcio alla vigilia della partita con Israele, valida per i gironi della Nations League. Ma un giocatore chiede comunque l’esclusione dai convocati. La questione palestinese è molto sentita nel Paese e anche nelle istituzioni, e la squadra è da tempo oggetto di numerose pressioni in patria affinché boicotti entrambe le sfide (sia andata che ritorno) contro gli israeliani. E diversi giocatori hanno aderito al sentire di parte dell’opinione pubblica. Al momento, però, Irlanda-Israele si giocherà regolarmente domani sera alle 19.45 a Debrecen (in Ungheria), conferma l’allenatore Heimir Hallgrimsson, durante una conferenza stampa molto attesa, prevista per la mattina e poi rinviata al pomeriggio.

I calciatori hanno infatti chiesto di fare una riunione per discutere l’opportunità di giocare o meno la partita di domani sera. In un comunicato la federazione nazionale ha poi annunciato che la gara si disputerà anche per effetto di una votazione interna allo spogliatoio, è emersa una chiara maggioranza di giocatori propensi a disputare il match. David Courell, amministratore delegato della Fai, ha annunciato che un giocatore ha chiesto (e ottenuto) di essere escluso dai convocati per la gara di domani. Si tratterebbe del portiere Gavin Bazunu che, secondo fonti della Bbc, ha dato il via alla riunione dei giocatori per valutare se giocare o meno domani sera.

Già nelle precedenti partite era emerso il malcontento della squadra mentre si stava avvicinando l’appuntamento con la Nazionale di Israele: lo stesso ct Hallgrimsson era stato fortemente criticato dalla Federcalcio israeliana per la sua affermazione per cui “non giochiamo ‘con’ il genocidio, giochiamo ‘contro’ il genocidio. Giochiamo contro Israele, non con Israele”. Il giocatore Jason Knight, al termine della partita con il Kosovo, aveva sostenuto che “il match con Israele non dovrebbe essere giocato“. Inoltre, come riporta l’emittente irlandese Rtè, lo scorso novembre la FAI aveva votato a favore di una mozione che, se fosse stata approvata dalla Uefa, avrebbe escluso Israele dalle competizioni per club e dai tornei internazionali. Dopo il sorteggio di Nations League, che ha visto Irlanda e Israele capitare nello stesso girone, nonostante le crescenti pressioni interne che sostenevano il boicottaggio, la Fai ha scelto di perseguire la via più “diplomatica”, ovvero quella che sosteneva la scelta di giocare entrambi i match contro la nazionale israeliana. Nel frattempo l’associazione “Irish Sport for Palestine” ha portato avanti la campagna “Stop the Game“, con al centro il boicottaggio di una serie di partite di livello internazionale (come per esempio quella col Qatar); l’ultima tappa di questa campagna è stata una manifestazione fuori dall’hotel della squadra prima del volo in Kosovo per la partita di Nations League. Il clima attorno alla nazionale è perfettamente riassunto dalle dichiarazioni del capitano Dara O’Shea, che qualche tempo fa aveva sottolineato che, dal punto di vista dei giocatori, lo svolgimento delle partite contro Israele “non è una nostra decisione“.

Il tecnico dell’Irlanda ha dichiarato che i giocatori si stanno allenando per la partita di domani, ma che allo stesso tempo “è una questione ancora aperta su cui non abbiamo raggiunto una conclusione definitiva, ma andiamo avanti: la partita si giocherà e noi ci alleneremo. Ci saranno ulteriori confronti stasera e probabilmente anche domani”. Non resta che aspettare le 19.45 di domani sera per vedere se le due squadre scenderanno regolarmente in campo e se, nel caso, ci sarà qualche forma di protesta.