Il Tottenham di De Zerbi perde ancora, Dugarry lo demolisce: “Sta facendo una rapina. È fuori di testa, nessuno gli dice di stare zitto”

Gli Spurs hanno vinto una sola partita ufficiale: contro il Charlton, club di seconda serie inglese. In Premier League hanno segnato zero gol: "Sono frustrato e deluso", ha dichiarato il tecnico italiano

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Una sola vittoria in sei partite: quella contro il Charlton – club di Championship, Serie B inglese – in Efl Cup. Poi tre sconfitte e due pareggi, ma soprattutto zero gol segnati in Premier League. Dopo aver rischiato la retrocessione nella passata stagione, il Tottenham di Roberto De Zerbi era partito con altre aspettative nel corso dell’attuale campionato. Fin qui però i risultati sono stati più che deludenti, al punto che in Inghilterra in tanti lo vorrebbero già esonerato. L’ultima sconfitta è arrivata contro il Liverpool, in Efl Cup, per 3-1: “Dobbiamo tirare di più e tirare meglio. Siamo dispiaciuti per il risultato. Sono deluso, frustrato. Penso che sia ingiusto, ma dobbiamo accettare questo momento sfortunato ed essere più forti“, ha dichiarato De Zerbi dopo la partita.

Le prestazioni della sua squadra però hanno attirato diverse critiche anche da ex calciatori e opinionisti sportivi. Tra quelli che ci è andato giù davvero pesante c’è Christophe Dugarry, campione del mondo nel 1998 con la Francia, che in un podcast ha parlato di Roberto De Zerbi, allenatore che peraltro nemmeno al Marsiglia ha lasciato ottimi ricordi: “Ha firmato un contratto di cinque anni, è una vera e propria rapina senza nemmeno il passamontagna. Una cosa pazzesca. Non ho mai capito quale fosse il suo vero livello. Mi hanno detto che ha fatto bene al Brighton, al Sassuolo e non ricordo dove. Per me non è un punto di riferimento per allenare grandi club“. E ancora: “Le dichiarazioni che ha fatto su questo e quello, è completamente fuori di testa. È sconcertante che abbia così poca lucidità in quello che dice. Non c’è nessuno intorno a lui che gli dica: ‘Stai zitto’? Delira ormai”.

Dugarry ha fatto riferimento alle parole di De Zerbi nei giorni scorsi, quando dopo il pareggio contro l’Everton in Premier League disse: “In Italia, con due partite senza subire gol nelle ultime due, sarei il miglior allenatore del mondo. Giusto? Cosa scriverebbe la Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol”. Quindi, in rapporto alla situazione trovata qualche mese fa: “Sono arrivato la scorsa stagione e le cose erano un disastro a questo livello. Ora, lasciatemi spiegare, mi dispiace per i risultati, ma oggi abbiamo giocato di squadra“.