“Bozhinov si è sentito male per il caldo, grave negligenza nella programmazione delle partite”: la denuncia del Pisa

Il calciatore è svenuto e si è accasciato in campo nel primo tempo della sfida del campionato di Serie B giocata alle 15

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Il malore accusato dal calciatore del Pisa Rosen Bozhinov in occasione della gara contro la Juve Stabia di domenica 6 settembre è stato causato dal caldo eccessivo. Lo ha sottolineato il Pisa in un comunicato sul suo sito internet ufficiale. “Al termine di un’approfondita valutazione medica, è stato confermato che il calciatore Rosen Bozhinov ha avuto una sincope convulsiva causata da condizioni climatiche sfavorevoli – si legge – a seguito di un’attività fisica ad alta intensità svolta in un contesto meteorologico eccezionalmente caldo e inaccettabile“, si legge nella nota ufficiale del club.

In ogni caso, il Pisa Sporting Club “non può esimersi dal sottolineare la grave negligenza che si è verificata nella programmazione di una partita in condizioni come quelle precedentemente illustrate. Pur comprendendo pienamente la necessità di garantire la massima visibilità e la valorizzazione del Campionato di Serie B, la salute e la sicurezza dei calciatori professionisti devono sempre rappresentare la priorità assoluta e non possono in alcun modo essere messe in secondo piano“.

Il Pisa poi spiega: “Nel corso dei colloqui avuti con la Lega Serie B negli ultimi giorni, ci è stato assicurato che la programmazione delle prossime partite sarà effettuata prestando maggiore attenzione alle preoccupazioni dei Club e alla necessità di garantire condizioni di gioco sicure. Ci auguriamo – conclude il Pisa nella nota – che questo grave episodio possa rappresentare un importante insegnamento e contributo, e possa rafforzare la necessità di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei calciatori; ci auguriamo altresì che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che episodi simili possano verificarsi nuovamente in futuro”.