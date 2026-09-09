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“Usciamo a testa alta, consapevoli che affrontavamo una squadra forte e che noi siamo stati a loro livello“: queste le parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, visibilmente orgoglioso della prestazione della propria squadra nonostante la sconfitta per 2-1 in casa del Real Madrid.

Ed effettivamente la partita dell’Inter è quella di una squadra che può giocarsi la massima competizione europea. I nerazzurri approcciano bene il match, vanno più volte vicini al gol nel primo tempo, ma vengono traditi da due errori individuali: dapprima un’incomprensione tra Jones e Bisseck permette a Mbappe di segnare il gol del vantaggio al 14′, poi un inutile dribling tentato – e non riuscito – dal portiere Martinez consente a Valverde di raddoppiare al 23′. I blancos hanno numerose occasioni per sferrare il colpo del definitivo ko, tutte sprecate; ed è così che l’Inter si riprende e con Carlos Augusto accorcia le distanze al 77′, trasformando l’ultimo quarto d’ora in un assedio alla porta del Real – senza, tuttavia, riuscire a trovare il gol del pareggio.

“Partita pazza” conferma Mourinho, ex Inter oggi allenatore del Real Madrid, ai microfoni di Sky Sport, “mi è piaciuto il risultato perché sono tre punti alla prima contro una squadra fortissima, ma poteva finire 5-0, 5-5, 7-6, 6-5”. Lo Special One insomma si prende la vittoria, ma ammette che l’Inter è stata capace di spaventare una delle principali candidate alla vittoria della Champions.

La prossima partita europea dei nerazzurri sarà in casa contro il Club Brugge, squadra belga decisamente alla portata dei campioni d’Italia: 3 punti sono d’obbligo se l’ambizione è arrivare il più possibile in fondo alla competizione. La prossima avversaria del Real Madrid sarà invece la Roma, allo Stadio Olimpico. Un ritorno romantico nella capitale italiana per Mourinho: la prima volta da avversario dopo l’incredibile vittoria della Conference League nel 2022. “Non lo posso nascondere: con la Roma a Roma… è la prima volta che torno. Sarò emozionato prima e dopo, ma durante no” confessa l’allenatore dei blancos.