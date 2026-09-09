Paura per Karetsas: il giocatore del Borussia Dortmund si accascia in campo per problemi circolatori e finisce in ospedale

Il trequartista greco è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 24 minuti di gioco, crollando sul terreno di gioco e facendo immediatamente scattare l'allarme. Il club: "Ora sta bene"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Serata di festa solo a metà per il Borussia Dortmund. Nel match d’esordio in Champions League, vinto 3-2 contro il Villarreal, la squadra di Niko Kovac ha dovuto fare i conti con un nuovo problema fisico. A lasciare il campo già nel primo tempo è stato Konstantinos Karetsas, uno dei giovani talenti più interessanti della rosa giallonera, soffiato al Milan nello scorso calciomercato. Il trequartista greco è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 24 minuti di gioco, accasciandosi sul terreno di gioco e facendo immediatamente scattare l’allarme.

In un primo momento si era ipotizzato un problema di natura muscolare alla gamba, ma al termine della partita il Borussia Dortmund ha chiarito la situazione. Karetsas ha accusato problemi circolatori, che non gli hanno permesso di proseguire l’incontro. Il 18enne greco è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi, necessari per comprendere la natura e l’entità del problema. Il Dortmund ha comunque fatto sapere che Karetsas sta bene ma non ha fornito ulteriori dettagli né indicazioni sui tempi di recupero: sarà necessario attendere l’esito degli esami.

Intanto il calciatore anche oggi si è sottoposto a ulteriori controlli aggiuntivi. “Sono problemi che sono comparsi dal nulla, non c’era alcun indizio”, ha fatto sapere il ds del Borussia, Lars Ricken. “Sono uscito dal campo con lui, ma in quel momento non riusciva a parlare. Speriamo che non sia nulla di grave“, le parole di un altro dirigente giallonero, Nils-Ole Book. La partita è terminata per 3-2 in favore del club tedesco, con i gol di Guirassy (doppietta) e l’autogol di Renato Veiga per il Borussia Dortmund, Mourino e l’autogol proprio di Guirassy per gli spagnoli.