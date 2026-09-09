“Riguardati la partita, Beppe”, “Eh, l’ho vista”: botta e risposta tra Capello e Bergomi dopo Real Madrid-Inter

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C’è chi parla di una sconfitta immeritata, chi invece di un Real Madrid sprecone sul 2-0, chi di una partita equilibrata. Da ieri sera il match tra Inter e Real Madrid – vinto dai Blancos per 2-1 con i gol di Mbappé e Valverde, mentre per i nerazzurri in gol Carlos Augusto – si presta a diverse interpretazioni. E lo stesso è successo a Sky Sport, con un botta e risposta tra Fabio Capello, allenatore e opinionista, e Beppe Bergomi, opinionista e commentatore tecnico del match in telecronaca con Fabio Caressa. Al centro della discussione, la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid in Champions League, maturata anche a causa di due errori difensivi dei nerazzurri. Secondo Fabio Capello, uno dei principali problemi della squadra di Cristian Chivu è stato l’eccessivo ricorso alle giocate per vie centrali, a discapito dell’utilizzo delle fasce e, soprattutto, dei cambi di gioco. Una scelta che, a suo giudizio, ha finito per limitare le possibilità dell’Inter.

Nel post partita, Capello ha messo in discussione anche il lavoro svolto da Chivu in fase di preparazione della gara. L’ex allenatore ha sottolineato come il Real Madrid avesse già mostrato in campionato alcune difficoltà proprio quando gli avversari erano riusciti ad allargare il gioco. “Avendo visto le partite che il Real Madrid aveva giocato avanti in campionato, che è stato messo in crisi proprio con queste aperture, evidentemente la partita non è stata studiata in questo modo“, ha dichiarato Capello.

Una lettura che non ha convinto Beppe Bergomi. L’ex difensore dell’Inter, impegnato nel commento della sfida insieme a Fabio Caressa, ha dato ragione a Capello, ma ha contestato l’idea che i nerazzurri abbiano trascurato i cambi di gioco. “In linea di principio ha ragione il mister, perché il Real Madrid aveva delle assenze e ha fatto i cambi in ritardo, ma sui cambi di gioco l’Inter nel primo tempo li ha sfruttati tantissimo – ha spiegato l’ex difensore nerazzurro – . Voglio sottolineare la prestazione di Diouf: se continua questa crescita, finalmente l’Inter ha un giocatore da uno contro uno. È stato molto bravo. E anche Carlos Augusto è arrivato più volte sul fondo. Il Real non concedeva centralmente e poi difendeva sui cross: l’Inter ha cercato di fare la sua partita, ma doveva fare meglio nelle conclusioni e nella gestione”.

A quel punto il confronto tra i due si è fatto ancora più diretto. Mentre Federica Masolin cercava di dare la parola a Chivu, che nel frattempo era arrivato ai microfoni di Sky Sport, Capello è tornato sull’argomento per ribadire la propria posizione. “Beppe, eh no… Non hanno fatto dei cambi di campo e c’era lo spazio per farli e per andare rapidamente al cross vicino all’area di rigore”, ha replicato l’ex ct della nazionale inglese. Bergomi, però, non ha cambiato idea e ha immediatamente risposto: “Ne hanno fatti tantissimi mister”. A quel punto Capello ha insistito, invitando il collega a rivedere la partita: “No, riguardati la partita Beppe“. La replica di Bergomi è arrivata con tono altrettanto deciso: “Eh l’ho vista“.