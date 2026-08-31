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Ultimo aggiornamento: 15:39

“Quando ho mai detto di voler andare via? Sono stanco. Se non ti piaccio, non è un problema mio”: Nico Gonzalez sbotta sui social

di Redazione Sport
L'esterno argentino è al centro di numerosissime voci di mercato da qualche mese, che lo vedrebbero in direzione Atletico Madrid. Dopo il gol decisivo però si è sfogato su Instagram
“Quando ho mai detto di voler andare via? Sono stanco. Se non ti piaccio, non è un problema mio”: Nico Gonzalez sbotta sui social
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Nico Gonzalez sbotta e si arrabbia sui social. Da partente a protagonista, in campo e sui social. L’esterno della Juventus è stato decisivo contro il Parma – entrando e segnando il gol che ha sbloccato la partita – e adesso alza la voce anche fuori dal campo. Nico Gonzalez è infatti al centro di numerose voci di mercato ormai da diversi mesi, ma questa volta l’esterno bianconero sbotta e sui social – nelle sue Instagram Stories – spiega: “Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca? – Si domanda l’argentino in una storia in cui riposta un contenuto in cui si parla della sua presunta volontà di riabbracciare il club di Simeone – Se non ti piaccio non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi“, ha scritto Nico Gonzalez.

La risposta è arrivata nelle storie Instagram, riprendendo la notizia di una fanpage della Juventus in cui si legge: “Nico Gonzalez vuole ancora l’Atletico: contatti con il Cholo in mattinata”. A quel punto l’argentino ha deciso di prendere posizione e uscire allo scoperto. Nico Gonzalez infatti lo scorso anno era stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid, ma a fine anno il club madrileno non ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Il motivo? Avrebbero voluto uno sconto dalla Juventus, che non è mai arrivato. All’inizio il calciatore aveva manifestato la volontà di tornare a Madrid, ma con il tempo si è preso Spalletti e la Juventus, anche grazie all’impatto positivo avuto nel match contro il Parma in campionato. E Spalletti non ha mai disdegnato averlo in rosa, anzi.

“Il ragazzo inizialmente probabilmente aveva delle squadre, ma io, nell’unico colloquio che ho avuto con lui gli ho detto: ‘Guarda, noi crediamo che tu abbia un valore e se tu hai la disponibilità per sentire campane diverse noi quel valore lo dobbiamo portare a casa. Non ti sarà concesso niente di differente‘ – ha spiegato il tecnico -. O si piglia quei soldi che lui vale o il calciatore resta. Però lui da quando è arrivato, si è presentato il giorno che si doveva presentare, si è allenato da solo perché noi avevamo quei 2-3 giorni di ritorno dalla tournée, per la partita precedente gli ho chiesto, siccome si era allenato poco, te la sentiresti? Io sono a posto. Ha quel ghigno lì, per cui noi siamo felici di avere un calciatore del suo livello a sua disposizione”, ha spiegato Spalletti in una recente conferenza stampa.

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