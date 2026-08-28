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Un gol di Gianluca Scamacca ha evitato all’Atalanta la figuraccia dell’eliminazione ai play-off contro l’Hapoel Tel Aviv. Così ora i nerazzurri di Maurizio Sarri sono tra le favorite per la vittoria della Conference League 2026/27. Il sorteggio di Nyon ha stabilito il percorso europeo dei bergamaschi nella League Phase. Tra le sei avversarie spicca subito l’Ajax: la trasferta ad Amsterdam è una delle sfide più difficili che potevano prospettarsi per l’Atalanta, ma anche una delle più affascinanti.

Il resto del cammino europeo prevede la sfida a Bergamo contro il Pafos, il club cipriota che un anno fa giocò la Champions League. Le altre gare in casa saranno contro i kazaki del Kairat, anche loro transitati dalla Champions, e gli svedesi del Mjällby. Sorride il contachilometri, visto che il sorteggio ha evitato all’Atalanta trasferte impervie: oltre ad Amsterdam, in Bosnia i nerazzurri affronteranno il Borac Banja Luka e nella capitale della Lettonia ci sarà la sfida al Riga FC. Un dettaglio che sarà apprezzato anche da Sarri, sempre allergico all’impegno gravoso del giovedì sera.

Sorteggio Conference League, le avversarie dell’Atalanta

Ajax (in trasferta)

Pafos (in casa)

Borac Banja Luka (in trasferta)

Kairat (in casa)

Riga FC (in trasferta)

Mjällby (in casa)