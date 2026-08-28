Milan e Juventus sono entrambe in prima fascia. Il sorteggio della League Phase è in programma venerdì 28 agosto alle ore 13: ecco come funziona e dove seguirlo

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Trentasei squadre, un unico grande girone e Milan e Juventus a rappresentare l’Italia, entrambe inserite in prima fascia. Oggi, venerdì 28 agosto, è il giorno del sorteggio della League Phase di Europa League 2026/27, che definirà gli otto avversari di ciascun club nel nuovo formato inaugurato nella stagione 2024/25.

Il quadro definitivo delle partecipanti è stato completato con il ritorno dei playoff di Europa League in programma giovedì 27 agosto. Le squadre sono suddivise in quattro fasce sulla base del coefficiente Uefa e ciascuna ne affronterà due per urna, per un totale di otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. Il calendario completo, con date e orari degli incontri, sarà comunicato dopo il sorteggio entro sabato 29 agosto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia, in programma venerdì alle ore 13.

Sorteggi Europa League, come funzionano: criteri, limitazioni e regolamento della fase campionato

Anche l’Europa League 2026/27 conferma il formato a girone unico introdotto nella stagione 2024/25. Le 36 partecipanti vengono inserite in un’unica classifica e divise in quattro fasce sulla base del coefficiente Uefa.

Durante il sorteggio le squadre vengono estratte manualmente, una alla volta. A quel punto un software automatizzato assegna a ogni club le otto avversarie: due per ciascuna delle quattro fasce. Ogni formazione disputa quindi otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, con il software che stabilisce anche dove verranno giocate le singole sfide.

Ci sono inoltre due limitazioni. Una squadra non può affrontarne un’altra appartenente alla stessa Federazione nazionale e non può incontrare più di due club provenienti dalla stessa Federazione.

Al termine delle otto giornate, le prime otto della classifica generale si qualificano direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto accedono ai playoff da teste di serie, mentre quelle dal 17° al 24° li disputano da non teste di serie. Dalla 25ª alla 36ª posizione, invece, si viene eliminati definitivamente dalle coppe: con il nuovo format non è più prevista la retrocessione in un’altra competizione europea.