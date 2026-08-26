Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È rottura totale fra Moise Kean e la Fiorentina. Il classe 2000 vercellese questa mattina si è presentato in ritardo all’orario fissato per la seduta mattutina in programma al centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park, rifiutandosi poi di allenarsi. Un atteggiamento che fa capire come l’attaccante attualmente sotto contratto con i viola consideri la sua avventura alla Fiorentina conclusa. Il Como da settimane sta trattando il suo acquisto e avrebbe già in mano il gradimento del giocatore al trasferimento, ma al momento la società lariana non ha offerto la cifra che il club gigliato vuole per cedere lo stesso Kean, ovvero almeno 40 milioni di euro più bonus. Kean non aveva mostrato segni di insofferenza – come riportato da Sky Sport – fino a lunedì, quando poi ha iniziato a forzare per la cessione al club lariano.

Ieri sera la novità: il Como ha rilanciato a 35 milioni più 5 di bonus, ma la Fiorentina non ne fa più una questione economica, consapevole del fatto che l’offerta alla fine sarà soddisfacente. Il club viola però vuole un sostituto pronto: vuole cedere Kean solo nel momento in cui avrà in mano un sostituto di pari o addirittura di livello superiore. Fabio Paratici è al lavoro da diversi giorni e tra i nomi usciti nelle ultime ore c’è quello di Ange-Yoan Bonny dell’Inter e di Beto dell’Everton, ex Udinese. Sono ore concitate, con la Fiorentina alla ricerca di un’alternativa e Kean che spinge per trasferirsi in Lombardia in questi ultimi giorni di mercato.