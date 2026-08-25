Il tecnico portoghese ha voluto vedere da vicino a Milanello il giovanissimo italo-marocchino che segna e stupisce anche giocando contro i ragazzi più grandi

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Nonostante una campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro, alla prima del Milan di Ruben Amorim la scena se l’è presa Alphadjo Cissé, 19enne che i rossoneri avevano acquistato dal Catanzaro lo scorso gennaio. Niente big, ma un giovane che ha subito stregato il tecnico portoghese. E la rivoluzione di Amorim non è che appena iniziata: a Milanello infatti il nome nuovo è quello di Akram Jadid. Età? 15 anni.

Dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Torino, Jadid è stato aggregato alla prima squadra per preparare la seconda giornata di Serie A, la prima di Amorim a San Siro contro il Venezia. L’attaccante è già nel mirino: è ritenuto uno dei talenti più interessanti del settore giovanile rossonero, dove avrebbe realizzato circa 700 gol, nonostante abbia quasi sempre giocato sotto età rispetto a compagni e avversari. L’ultima firma pesante è arrivata soltanto poche settimane fa, nella finale che ha consegnato al Milan il titolo nazionale Under 15: 2-0 contro l’Empoli, con un gol anche dell’attaccante italo-marocchino.

Cresciuto nella Voluntas Montichiari, Jadid è arrivato al Milan quattro anni fa. Già nella prima stagione in rossonero, quella 2022-2023, gli vengono attribuite oltre 300 reti. Da allora ha continuato a bruciare le tappe, misurandosi anche con categorie superiori, fino all’Under 17.

Jadid, però, non viene descritto soltanto come un finalizzatore. Tra le sue qualità ci sono la forza fisica nella protezione del pallone, il dribbling, la visione di gioco e una maturità tattica superiore alla sua età. Caratteristiche che lo distinguono da un centravanti esclusivamente d’area. Il calcio, del resto, è anche una questione di famiglia: è nipote di Abderrazzak Jadid, ex calciatore con esperienze tra Serie B e C e con le maglie, tra le altre, di Parma, Brescia e Salernitana.

Sul suo futuro c’è poi anche una partita tra nazionali. Jadid ha già disputato le prime gare ufficiali con il Marocco Under 16, mentre la Federazione Italiana è intenzionata a provare a convincerlo a scegliere l’azzurro.

Per ora il passaggio più concreto è quello compiuto a Milanello: a soli 15 anni, Jadid ha cominciato ad allenarsi accanto ai giocatori della prima squadra. E Amorim ha potuto finalmente vedere da vicino il talento che da anni segna a raffica nel vivaio rossonero. Vista la propensione del portoghese a dare fiducia ai giovani, chissà che Jadid non possa addirittura trovare spazio.