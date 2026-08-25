Va a giocare in Arabia Saudita e cancella dai social le foto con compagna e figlia: bufera sulla calciatrice Esther González

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Firma in Arabia Saudita, poi cancella le foto con compagna e figlia. Nel mondo del calcio femminile sta facendo parecchio discutere il comportamento della calciatrice spagnola Esther Gonzalez, ex Real Madrid. L’attaccante della Spagna, al centro di insistenti voci di mercato nelle ultime settimane, è passata dalla squadra femminile del Gotham – negli Usa – all’Alqadsiah Ladies, nel campionato dell’Arabia Saudita, e il suo trasferimento dagli Stati Uniti sta dando vita a diverse polemiche in queste ore. In Spagna e non solo. Il motivo? Subito dopo la firma del contratto con il club arabo, Gonzalez ha cancellato da Instagram le foto con la sua compagna Estefania Cruz e con sua figlia. In Arabia, infatti, come noto le relazioni omosessuali sono illegali e punite dalla legge. La scelta di Gonzalez, diventata madre a gennaio con la sua compagna, ha scatenato così diverse discussioni sui social, in particolare tra attivisti per i diritti LGBTQ+, che non hanno visto di buon occhio la scelta della star spagnola, ora criticatissima per la decisione presa.

Un trasferimento che aveva anche fatto discutere per motivi prettamente sportivi. Meno di un mese fa infatti la sua improvvisa separazione dal Gotham FC sembrava essere il preludio al suo addio al calcio o a uno stop temporaneo, considerando che il club aveva comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, permettendo alla giocatrice di “allontanarsi temporaneamente dal calcio per occuparsi di questioni personali in Spagna”. E invece a distanza di poco meno di un mese, l’attaccante spagnola Esther González ha trovato una nuova destinazione, decisamente a sorpresa. Domenica 23 agosto, infatti, il club saudita Al Qadsiah ha annunciato l’ingaggio della nazionale spagnola, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. A 33 anni, González lascia il Gotham da miglior marcatrice nella storia del club. Nel corso della sua esperienza in NWSL è stata inserita per due volte nella formazione tipo del campionato, è stata finalista per il premio di MVP nel 2025 e ha conquistato per due volte il titolo della NWSL. Prima del trasferimento negli Stati Uniti, González aveva giocato in Spagna con Levante, Atlético Madrid e Real Madrid. Con la nazionale spagnola ha contribuito alla conquista della Coppa del Mondo nel 2023 e della UEFA Women’s Nations League nel 2025.