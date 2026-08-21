I Gunners sembrano molto più forti degli altri e il Community Shield lo ha confermato. Il vero tema dei Citizens è la difficoltà nel voltare pagina dopo un’epopea da favola

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Arsenal contro tutti: è il tema scontato della edizione numero 128 del campionato inglese, la 35esima dell’era della Premier League, che contrappone stasera nel match d’esordio, all’Emirates, i campioni in carica di Mikel Arteta contro il Coventry, tornato a respirare l’aria buona del calcio d’oltremanica dopo un’assenza di 25 anni e guidato da Frank Lampard. Le nove principali agenzie di scommesse indicano nei Gunners i grandi favoriti per il bis: seguono il Manchester City di Enzo Maresca, il Liverpool, il Manchester United, il Chelsea e il Tottenham di Roberto De Zerbi. Si tratta delle solite “big six”, con l’Aston Villa, trionfatore dell’ultima Europa League, ma stravolto dal mercato in uscita, al settimo posto.

Sarà davvero così? L’Arsenal, esaltato dal 3-0 contro il Manchester City nella gara che ha assegnato la Supercoppa d’Inghilterra il 16 agosto, ha il conforto di essere nelle mani dell’allenatore di maggior militanza nel pianeta Premier – Arteta rilevò i Gunners nel dicembre 2019 – e di aver consegnato al tecnico spagnolo i rinforzi richiesti: il centrocampista Bruno Guimaraes e il difensore inglese Ezri Konsa, sul quale siamo ai dettagli della trattativa con l’Aston Villa. L’Arsenal ha prelevato sempre dall’Aston Villa anche il nuovo responsabile della struttura sanitaria: il dottor Arnaldo Abrantes. I Gunners, che considerano cedibili i brasiliani Martinelli e Jesus, sono una corazzata: sarà davvero difficile affondarla.

Il Manchester City ha vissuto un cambiamento epocale: dopo un decennio, si è chiusa la straordinaria avventura di Pep Guardiola, venti trofei consegnati alla bacheca del club, due a stagione. Il club ha puntato su Enzo Maresca, un passato da coach dell’Under 23 dei Citizens, trascinata al titolo della Premier League 2 nel 2021. L’impressionante rassomiglianza fa del tecnico italiano, almeno nei tratti somatici, un clone di Guardiola. Il vero tema del City, a parte i dolorosi addii di Rodri e Bernardo Silva, senza dimenticare Stones e Aké, è la comprensibile difficoltà nel voltare pagina dopo un’epopea da favola. Il Manchester United, per dire, è prigioniero dell’ombra di Alex Ferguson dal 2013: un incubo che potrebbe riproporsi nell’altra sponda della città mancuniana. Il rinforzo più importante è il centrocampista Elliot Anderson, pagato 140 milioni di euro. La certezza è il senso del gol di Erling Haaland, ma con un mercato ancora da completare, il City pare più debole di un anno fa.

Il Manchester United ha rinforzato la linea mediana: gli arrivi di Tielemans e di Andrey Santos, per un totale di 97,3 mln, hanno ringiovanito il reparto. Michael Carrick, grande ex dell’era-Ferguson, si è guadagnato la conferma con un bel finale di stagione, ma ora viene il difficile.

Il Liverpool ha salutato Salah e ha ceduto la coppia Robertson–Konaté. Anche i Reds hanno cambiato guida, puntando sullo spagnolo Andoni Iraola, reduce dai fasti di Bournemouth. Il suo stile di gioco può accendere l’Anfield. La prima missione da compiere è rigenerare, in attacco, Florian Wirtz e Alexander Isak. Nei Reds, remano due italiani, Federico Chiesa e il difensore Giovanni Leoni, quest’ultimo reduce da un anno ai box dopo il grave infortunio al ginocchio.

Il Chelsea, come sempre, ha speso a mani basse sul mercato: 407,95 mln, con un disavanzo di 245,3 mln. È cambiato l’allenatore (arruolato Xabi Alonso, che ha una grande voglia di rifarsi dopo la bocciatura al Real Madrid) ed è stata modificata, su richiesta del nuovo coach, la filosofia del club: si è puntato su giocatori più pronti, accantonando per ora la politica dei giovani. L’acquisto più eclatante è quello di Morgan Rogers, pagato 138 mln.

Il Tottenham di De Zerbi ha tonificato il centrocampo con gli arrivi di Sandro Tonali e di Mateus Fernandes. L’ultimo colpo è roba di poche ore fa: Savinho, prelevato dal Manchester City per 75 mln. Se allenatore e giocatori riusciranno a trovare la sintonia giusta, gli Spurs saranno una delle sorprese del torneo. Un punto a favore: l’esclusione dalle coppe europee può infatti favorire il lavoro del tecnico italiano.

L’Aston Villa ha dovuto pensare al bilancio e questo spiega le partenze di Tielemans, Rogers, Konsa e Lucas Digne. Nottingham Forest, Brentford ed Everton guidano il plotone delle seconde linee, mentre le neopromosse, Ipswich, Coventry e Hull, hanno lo scontato obiettivo della salvezza.

In una Premier che si presenta con ben nove allenatori nuovi (tra i quali Arbeloa, ex Real Madrid, arruolato dal Fulham), un discorso a parte riguarda il settore arbitrale. Anche in Inghilterra, come in Italia, è stata dichiarata guerra alle perdite di tempo. I “fischietti” potranno avviare un conto alla rovescia di cinque secondi in occasione delle rimesse dal fondo e di quelle laterali. Superato il limite, il rinvio dal fondo diventa calcio d’angolo e quella laterale viene annullata. Anche le sostituzioni dovranno durare solo dieci secondi: se un giocatore impiega più tempo per lasciare il campo, il suo sostituto non potrà entrare per un minuto. Quanto al VAR, potrà intervenire sui secondi cartellini gialli, se mostrati per errore.