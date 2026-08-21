Ti ricordi… Didier Six, il francese che per giocare in Turchia dovette cambiare nome

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Un sombrero al limite d’area sull’avversario, il pallone che ricade e a volo viene spedito nel sette, tra gli applausi del Maracanà… nonostante la maglia non sia quella verdeoro ma blue, della Francia. In fin dei conti per il più brasiliano dei francesi l’eccezione si può fare, pure se quattro anni dopo si ripete al Parco dei Principi, segnando ancora alla Seleçao, con un’altra prodezza, e mettendoci dentro pure un bel dito medio all’arbitro e annesso cartellino rosso, nonostante sia un’amichevole. Riccioli, genio e sregolatezza, eccolo Didier Six, o anche Dundar Siz, per i risvolti di una vita e una carriera che pare scritta da Dumas.

Guascone, sì, Didier Six, sebbene 72 anni fa i natali arrivano in un punto completamente opposto: quel Nord che rappresenta la Francia industriale, mineraria e operaia. Una terra dove il talento si tempra tra il freddo, la nebbia, il lavoro duro e i campi di terra, producendo un tipo di orgoglio molto forte e diretto. Cresce a Ferriére La Grande, col papà, ex calciatore del Lille ed operaio che nel tempo libero si dedica ad allenare i ragazzi. Veloce, potente, con un sinistro preciso ed educato ben presto mostra di essere parecchio più forte dei pari età, anche nel temperamento. Perciò quando lo vedono gli osservatori del Valenciennes non hanno dubbi: quel ragazzo che sfreccia sulla sinistra in un torneo giovanile va preso, e a 16 anni Didier lascia la famiglia ed entra nel club.

Esordisce che non ha ancora 18 anni, e con “I cigni” gioca cinque stagioni, oltre 140 partite: sarà la sua esperienza più lunga. Già perché il mix tra curiosità e inquietudine di Didier lo porteranno a cambiare squadre e nazioni durante tutta la carriera e anche oltre. Prima il Lens, poi l’Olympique Marsiglia e poi il Brugge, lo Strasburgo prima del passaggio in Germania allo Stoccarda, e ancora l’Inghilterra e addirittura la Turchia, col Galatasaray. Per giocare però deve prendere la nazionalità turca e cambiare nome: Dundar Siz “Perché i turchi non hanno la X nel loro alfabeto e quindi hanno scelto la lettera successiva” spiega semplicemente il calciatore.

Un’anima irrequieta, quella di Six, che si rifletteva in un carattere ruvido e allergico ad ogni forma di autorità. Per i suoi allenatori, gestirlo era un esercizio di costante logoramento. Didier non chiedeva permessi e non cercava compromessi: se qualcosa non gli andava a genio, lo diceva in faccia o lo dimostrava sbattendo la porta. Emblematico fu l’episodio al Mulhouse, nell’estate del 1984: fresco di titolo di Campione d’Europa con la Francia, si presentò al raduno solo per sentirsi dire dal nuovo tecnico, senza troppi complimenti, che non rientrava nei suoi piani tattici e che avrebbe dovuto allenarsi da parte. La risposta di Six fu un misto di orgoglio e sdegno; prese la borsa, salutò la compagnia e volò in Inghilterra all’Aston Villa, preferendo l’incertezza della Premier League (all’epoca First Division) all’umiliazione della panchina in patria.

Il suo nomadismo lo portò a vestire ben 15 maglie diverse tra Francia, Germania, Belgio, Inghilterra e Turchia, un record che ne fece il “mercenario romantico” per eccellenza del calcio continentale. Dappertutto lasciava sprazzi di classe purissima – come la tripletta lampo in 13 minuti segnata con lo Stoccarda al Karlsruhe, o le cavalcate che fecero cadere persino il Manchester United all’esordio con l’Aston Villa – ma raramente metteva radici.

Con la maglia dei Bleus ha scritto pagine memorabili, collezionando 52 presenze e 13 reti, componendo con Rocheteau e Platini un tridente d’attacco meraviglioso. Eppure, il destino gli ha riservato un conto salatissimo l’ 8 luglio 1982, a Siviglia, per la semifinale mondiale contro la Germania Ovest. Didier ha la missione di bloccare il suo “omologo” tedesco Manni Kaltz e lo fa benissimo. Ma a fine partita devastato dai crampi e dai colpi proibiti del portiere Schumacher non vuole calciare quel rigore. Lo dice chiaramente al CT Michel Hidalgo. Ma il tecnico, in emergenza, lo supplica di prendersi la responsabilità del quinto tiro. Didier, per senso di dovere, va sul dischetto. Il sinistro viene intercettato da Schumacher.

Quel penalty parato lo inseguì per anni come un fantasma indigesto, trasformandolo ingiustamente nel capro espiatorio di una nazione intera e scivolando ai margini della rosa proprio due anni dopo, durante il trionfale Europeo casalingo del 1984. Finito di correre sulla fascia, il viaggio di Six non si è fermato. Ha rispolverato la sua anima da esploratore diventando commissario tecnico in Africa – guidando Togo, Mauritius e Guinea – e trovando infine casa e amore proprio in Costa d’Avorio. Correre via, verso l’area avversaria o per il mondo, dribblando avversari in velocità o con un sombrero senza farsi troppi problemi a cambiar cognome, salutare superbi o tirar su un dito medio, che giocare all’ala in fin dei conti è una scelta di libertà.