L'affare si è fermato per un problema formale: i biancocelesti non possono impostare un’operazione con un obbligo di riscatto, perché ha il mercato a saldo zero

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Doveva essere la giornata di Frattesi alla Lazio, un’operazione che avrebbe dovuto ridare entusiasmo a un ambiente particolarmente sfiduciato. Ma la giornata del centrocampista dell’Inter (era atteso a mezzogiorno a Roma, per poi andare a fare le visite mediche e la firma) è clamorosamente slittata. Il motivo? Un intoppo burocratico formale: la Lazio non può impostare un’operazione con un obbligo di riscatto, perché ha il mercato a saldo zero. E l’obbligo di riscatto, di fatto, è come un acquisto a titolo definitivo dilazionato nel tempo: se non si incassa, non si può acquistare. E quindi Frattesi è rimasto a Milano, in attesa di capire il suo futuro. Allarme rientrato, pare. Ma le parti da subito si sono messe in contatto per risolvere con un cambio formula.

Una doccia gelata che non ha portato chissà che benefici nel torrido caldo agostano milanese. Frattesi vuole avere spazio, Gattuso gliel’ha garantito. E sperava già da oggi di poter essere a disposizione del suo nuovo allenatore. Ma si è dovuti tornare al punto di partenza, con una trattativa già benissimo impostata ma con dei dettagli da rivedere. Il primo: la formula. Non potrà più essere un prestito con obbligo, ma un diritto. Chiaramente, le cifre dovranno essere riviste: e quindi la Lazio ha pensato di investire subito 5 milioni di euro per il prestito, più un diritto a 10 milioni, più bonus e una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Di fatto le stesse cifre, rivisitate in chiave diversa, che permettono alla Lazio di non uscire dalla copertura economica richiesta dalla Lega Calcio per poter chiudere l’operazione. La sensazione è che si risolverà tutto in breve tempo e Frattesi potrà così partire subito per Roma e iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste. Ma questo intoppo dimostra ancora una volta le difficoltà di un mercato in casa Lazio fatto soprattutto al bilancino. Perché ‘bilancio’, in casa biancoceleste, sembra essere proprio un tabù.