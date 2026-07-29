L’ex poliziotto è James Aren Duckett, 68 anni, ed è stato dichiarato morto alle 13.19 (ora locale) di martedì pomeriggio alla Florida State Prison. Era stato condannato per lo stupro e l’annegamento di una bambina di 11 anni, avvenuti nel 1987 quando lavorava come agente di polizia in una piccola città della Florida centrale. Sei ore dopo è stato il turno dell’ottantenne Dominick Anthony Occhicone, condannato per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco i genitori della sua ex fidanzata nel 1986. Interpellato per le ultime parole, Occhicone ha ringraziato tutti i suoi “fratelli cristiani” che lo avevano visitato negli anni, chiedendo scusa sia alla famiglia delle vittime sia alla propria per il dolore causato. È stato dichiarato morto alle 18.13.

Con queste due esecuzioni, la Florida ha raggiunto la quota di 12 dall’inizio dell’anno, più di tutti gli altri Stati americani messi insieme. L’ultimo precedente di due esecuzioni nello stesso giorno in un singolo Stato risaliva all’Arkansas nel 2017. A rendere la camera della morte della Florida la più attiva del Paese è stato il governatore repubblicano Ron DeSantis, sostenendo che troppe famiglie abbiano atteso troppo a lungo per vedere fatta giustizia. DeSantis, che secondo la legge della Florida ha l’autorità di fissare le date delle esecuzioni, ha deciso all’inizio del mese di farle coincidere nello stesso giorno. “Giustizia ritardata è giustizia negata. Sentivo di dovere a loro che tutto procedesse senza intoppi”, aveva dichiarato il governatore lo scorso anno.

Nel 2025 DeSantis aveva già autorizzato un numero record di 19 esecuzioni, il dato più alto mai registrato in un solo anno da un governatore della Florida dalla reintroduzione della pena di morte nel 1976. Il primato precedente di otto esecuzioni risaliva al 2014. Sommando le due annate, gli ultimi due anni di mandato di DeSantis arrivano dunque a 31 esecuzioni, contro le sole nove dei suoi primi sei anni in carica. Con un’ulteriore esecuzione già fissata per agosto, anche il 2026 è destinato a chiudersi con un bilancio senza precedenti.