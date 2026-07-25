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Ultimo aggiornamento: 10:58

Haaland ha fatto partire la “Viking Row” al matrimonio di Donnarumma: il video con Pio e Amedeo

di Redazione Sport
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Il centravanti norvegese è stato tra i grandi protagonisti delle nozze tra il portiere della Nazionale e Alessia Elefante
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Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio. I festeggiamenti, svoltisi in Puglia, hanno visto tra i protagonisti assoluti Erling Haaland, che ha animato la serata con la celebre Viking Row. Il centravanti norvegese, tamburo alla mano, ha guidato gli ospiti nella suggestiva coreografia diventata simbolo dei recenti Mondiali grazie alla sua nazionale. Dopo aver impartito le prime istruzioni agli invitati, Haaland ha trascinato tutti in una remata perfetta e sincronizzata: tra i protagonisti si intravede anche il duo comico Pio e Amedeo.

Il matrimonio del portiere e capitano della Nazionale italiana, compagno di squadra di Haaland al Manchester City, è cominciato nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel cuore del centro storico di Locorotondo. Al termine della funzione, gli sposi e gli invitati si sono spostati in una masseria del territorio di Fasano, dove si è tenuto il ricevimento.

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