Choc Volpato: “È stato trovato positivo alla cocaina”. Il calciatore del Sassuolo fermato in Australia mentre sfrecciava a 109 km/h

La patente internazionale del giocatore è stata sospesa per sei mesi: al momento non è accusato di alcun reato. Dopo l'esito positivo al test preliminare, è stato prelevato un secondo campione di saliva per le analisi di laboratorio

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Il calciatore del Sassuolo Cristian Volpato, 22 anni, è risultato positivo alla cocaina durante un test antidroga effettuato dalla polizia a Sydney. A riportarlo in Australia è Espn. Il test è stato effettuato dopo che Volpato è stato fermato mentre guidava a 50 km/h oltre il limite di velocità nella città australiana. Secondo la polizia, poco dopo l’una di notte di venerdì, Volpato stava guidando una BMW a 109 km/h in una zona con limite di 60 km/h sull’Anzac Bridge, a ovest del centro di Sydney, ma agli agenti avrebbe dichiarato di non aver assunto droghe. Il test salivare preliminare ha però dato esito positivo alla cocaina.

Circa due ore prima, il giocatore era già stato fermato nello stesso tratto di strada e multato per eccesso di velocità, mentre guidava a una velocità compresa tra 86 e 94 km/h in una zona con limite di 60 km/h. In quell’occasione era risultato negativo all’alcoltest. Dopo il presunto esito positivo al test antidroga, è stato prelevato un secondo campione di saliva per le analisi di laboratorio, che dovranno confermare o smentire il risultato preliminare. La patente internazionale di Volpato è stata sospesa per sei mesi, ma al momento non è accusato di alcun reato.

Tony Basha, allenatore di Sydney che ha seguito Volpato prima del suo trasferimento in Italia e che continua a essergli vicino come mentore, ha dichiarato che il calciatore nega categoricamente di aver assunto cocaina o altre droghe illecite. “Era irremovibile: dice di non aver toccato nulla“. Basha ha aggiunto che un simile comportamento sarebbe del tutto fuori dal carattere del giocatore, spiegando che Volpato stava festeggiando il compleanno di un amico in un locale del centro di Sydney. “Mi dispiace per lui perché è ancora un ragazzo giovane. Era scioccato, e lo sono anch’io, perché si tratta di un’accusa molto grave”.

La carriera

Volpato è stato uno dei giocatori protagonisti con l’Australia ai Mondiali, dopo aver scelto all’ultimo momento di rappresentare i Socceroos invece dell’Italia. Nato e cresciuto a Sydney, aveva raccontato come la sua famiglia avesse lasciato tutto per permettergli di trasferirsi in Italia dopo essere stato scartato dai settori giovanili del Sydney FC e del Western Sydney Wanderers. Successivamente aveva sostenuto un provino con la Roma, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni.

Nel 2023 è stato ceduto al Sassuolo e, secondo quanto riportato, avrebbe dovuto lasciare Sydney proprio venerdì per iniziare la preparazione estiva con il club. Negli ultimi giorni era stato inoltre accostato a un possibile trasferimento alla Fiorentina, allenata da Fabio Grosso. La federazione australiana ha un codice di condotta che consente anche l’adozione di sospensioni cautelari in casi che possano danneggiare l’immagine del calcio australiano, ma specifica anche che Volpato, al momento, non è stato accusato di alcun reato.