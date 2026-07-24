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“Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, Mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m… vengono a cagare il c… ai pischelli”. Sono le parole che Gemitaiz ha pronunciato dal palco nei confronti delle forze dell’ordine e dei controlli antidroga con le unità cinofile. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social.

Domenica 19 luglio il rapper si stava esibendo al Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti). Le parole del cantante hanno suscitato diverse reazioni, soprattutto online, dove molti utenti hanno espresso solidarietà agli operatori impegnati nel servizio di sicurezza dell’evento. Ma la vicenda è approdata presto anche in consiglio comunale. Il consigliere di Forza Italia Pier Paolo Paolini ha contestato il silenzio dell’amministrazione, ricordando il sostegno economico garantito dal Comune alla manifestazione e chiedendo una presa di posizione ufficiale: “Con un contributo del Comune di circa 45 mila euro per il festival, permettiamo a chi viene pagato profumatamente per esibirsi di offendere le forze dell’ordine mentre svolgono il proprio lavoro”, ha scritto in un post.

Sulla stessa linea il collega Daniele D’Amario, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione consiliare. Anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Livio Sarchese ha condiviso le critiche. “Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall’artista nei confronti delle forze dell’ordine. Sono parole che non condivido e che non rappresentano i valori dell’amministrazione comunale e della nostra comunità”, le parole pronunciate dalla sindaca Luisa Russo.