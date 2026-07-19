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Chi lo ferma ora questo Andrea Kimi Antonelli? Perché se la sfortuna non si mette di mezzo come a Silverstone e a Barcellona, il talento Mercedes mostra di averne più degli altri, proseguendo nel proprio sogno chiamato titolo Piloti che in F1, da parte di un italiano, manca da Alberto Ascari nel 1953. Se proprio l’ex ferrarista era stato raggiunto nel primato di pole stagionali sabato, dopo il primo posto ottenuto a Spa, il bolognese ha concesso il bis anche nella gara delle Ardenne, dopo aver dato dimostrazione a tutti, dalle seconde libere, di avere un giro secco e un passo per il GP superiori. La gioia per lui è anche vedere il suo compagno di box, George Russell, uscire subito di pista al primo giro in un contatto con Lewis Hamilton (penalizzato 5 secondi per il contatto e 4° finale).

La domenica di Spa sembra quasi il riassunto della stagione di Antonelli. Quando la Mercedes gli mette tra le mani una monoposto affidabile, il diciannovenne non sbaglia. Il sesto successo della carriera — che gli permette di eguagliare Riccardo Patrese al secondo posto tra gli italiani più vincenti (Ascari, primo, ne conta 13) — arriva al termine di una gara meno semplice di quanto racconti il risultato finale, ma proprio per questo ancora più significativa. Dopo aver respinto l’attacco di Max Verstappen (3° e sul podio) allo spegnimento dei semafori, ha dovuto ricostruire la propria corsa nel momento decisivo della gara. La Virtual Safety Car di metà GP, entrata per consentire la rimozione di alcuni detriti, ha infatti rimescolato le strategie, consentendo alla Ferrari di Charles Leclerc (2°) di ritrovarsi davanti alla Mercedes. Il sorpasso decisivo è arrivato soltanto a 10 giri dalla bandiera a scacchi, dopo che Kimi aveva già avuto la meglio sulla McLaren di Lando Norris (7° finale), autore di una bella rimonta dal 13° posto nonostante una sosta lenta.

Con questo successo Antonelli eguaglia anche il record di sei successi stagionali stabilito proprio da Ascari nel 1952, un altro segnale di quanto il bolognese stia riscrivendo il libro dei primati italiani. “È stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. Èstata una gara combattuta, persa la testa della corsa per al safety car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte“, ha dichiarato dopo il successo. “Ho sempre avuto slancio, ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno”, ha concluso. “Dobbiamo cogliere ogni occasione e prendere tutti i risultati perché la situazione può oscillare”, ha poi ribadito a Sky Sport.

Alle sue spalle sorride anche la Ferrari. Charles Leclerc chiude con un risultato che alla vigilia sembrava complicato, considerate le caratteristiche di Spa. Il monegasco ha sfruttato alla perfezione la chiamata del muretto durante la Virtual, difendendo poi il podio fino al termine. “Ci ho creduto fino alla fine — ha spiegato — Con le gomme Hard abbiamo avuto cinque o sei giri complicati, soprattutto all’anteriore, ma il passo era buono. Il progresso della macchina è evidente“. Una conferma importante per Maranello, che dopo Silverstone porta a casa un altro podio e dimostra di aver trovato continuità sia nello sviluppo della vettura sia nelle scelte strategiche. In Ungheria, su una pista tutte curve, c’è motivo per sperare in qualcosa di più in vista del GP di domenica prossima.

Più amara, invece, la gara di Lewis Hamilton. L’inglese è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto al via che ha messo fuori causa Russell, una decisione che lo stesso pilota Mercedes ha poi definito “un incidente di gara“. Come se non bastasse, durante il pit-stop, Lewis ha urtato con l’anteriore destra un meccanico impegnato sulla regolazione dell’ala, episodio finito sotto investigazione per unsafe release. La risposta arriverà dopo il GP, con la speranza di Maranello che arrivi solo una multa. Nonostante tutto, il sette volte campione del mondo ha limitato i danni rimontando fino al quarto posto. Terzo al traguardo Max Verstappen, mai realmente in grado di impensierire i primi due dopo la Virtual, mentre alle spalle di Hamilton completano la top-10: Isack Hadjar (6°), Liam Lawson (7°), Gabriel Bortoleto (8°), Arvid Lindblad (9°) e Franco Colapinto (10°).