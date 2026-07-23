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Per mesi, secondo gli investigatori, le moto rubate a Roma potevano aver trovato un punto di passaggio prima di sparire oltre i confini europei. Un intreccio di container, mezzi smontati e pezzi di veicoli nascosti è stato scoperto dai carabinieri a Ponte Galeria, nella zona ovest della Capitale, dove è scattato un blitz dopo una serie di furti di motociclette segnalati nel quartiere.

L’attenzione dei militari si è concentrata su un’area di via della Magliana dove aveva sede una società con 54 container, tutti affittati a cittadini stranieri. Quando i carabinieri sono entrati nei box metallici hanno trovato quello che stavano cercando: in 21 container erano nascoste moto di diverse cilindrate e numerosi componenti di veicoli già preparati e imballati. Un deposito organizzato, secondo l’ipotesi investigativa, per raccogliere mezzi di provenienza illecita e prepararli per un possibile trasferimento fuori dall’Europa.

Sul posto i militari hanno sorpreso cinque cittadini senegalesi. Tre uomini, di 53, 28 e 54 anni, sono stati fermati con l’accusa di aver gestito il materiale trovato nei container dove erano presenti numerosi mezzi risultati di provenienza sospetta. Altri due connazionali, di 50 e 54 anni, sono stati denunciati dopo il ritrovamento di materiale considerato di dubbia provenienza. Tutti i 21 container e il loro contenuto sono stati sequestrati. Ora gli accertamenti serviranno a ricostruire la storia di ogni singola moto e a risalire ai legittimi proprietari dei mezzi rubati.

Le verifiche non sono però finite. I carabinieri stanno cercando anche altri affittuari dei container, molti dei quali al momento risultano irreperibili, per capire se dietro quel deposito ci fosse una rete più ampia. I provvedimenti adottati nei confronti dei tre uomini fermati sono stati successivamente confermati dall’autorità giudiziaria. L’indagine punta ora a ricostruire l’intero percorso delle moto: dal momento del furto nelle strade di Roma fino alla loro possibile destinazione finale.