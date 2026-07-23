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Il primo capitolo del “Manifesto della cucina futurista”, pubblicato nel 1930 a firma di Filippo Tommaso Marinetti, garrulo aedo del fascismo fin dal tempo dei Fasci di combattimento, si intitola “Contro la pasta asciutta”. Essa è una “assurda religione gastronomica italiana” che provoca scetticismo e fiacchezza. Insomma, la pastasciutta poco si addiceva a un popolo di “combattenti di terra, di mare e dell’aria” evocati dieci anni dopo da Mussolini, quando annunciò l’entrata in guerra dell’Italia. Prevalse – per fortuna – l’ironia della storia: quando, il 25 luglio 1943 cadde il fascismo, per festeggiare l’evento Alcide Cervi, padre dei sette figli, organizzò una gigantesca pastasciutta (maccheroni rigorosamente conditi con burro e parmigiano) per i cittadini del suo paese, Campegine.

La ricorrenza da tempo è stata ripresa dall’Istituto Cervi e dall’ANPI celebrando quel 25 luglio in centinaia e centinaia di località con altrettante pastasciutte. Un’occasione – certo – in memoria della caduta del fascismo, ma anche per riflettere al presente del presente, proponendo quest’anno il tema dell’applicazione della Costituzione (va da sé la sua difesa) da ogni punto di vista, a cominciare dalla riforma della legge elettorale che prefigura maggioranze farlocche che non corrispondono alle reali percentuali di voto, indicazioni del futuro presidente del Consiglio che mettono sui binari un tram chiamato premierato, parlamentari scelti oculatamente dalle segreterie dei partiti.

La vicenda – come si sa – ha del grottesco, dato l’esito del voto alla Camera dove la maggioranza è andata sotto. Ma, a quanto sembra, la presidente del Consiglio intende andare avanti nonostante le violente fibrillazioni atriali fra e nei partiti di governo. Atriali, proprio perché sono prossime al cuore, e possono determinare un governativo collasso cardiocircolatorio. Si vedrà. Ma intanto parliamone.

La pastasciutta del 25 luglio fa comunità in un clima di tranquillo e reciproco ascolto; quel che serve in un tempo tormentato: riprende la tossica guerra contro l’Iran nel silenzio del globo terracqueo, si schiaccia l’acceleratore sul riarmo nazionale UE, si inasprisce il conflitto in Ucraina alla faccia delle linee rosse, continuano le stragi a Gaza e la cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania.

E da noi? Nel pieno della decrescita infelice piovono centinaia di multe a pacifici manifestanti antifascisti a Lecco, a Fiumicino si nega una piazza a Matteotti perché “divisivo” e, per non farci mancare niente, si invoca a furor di governo la grazia ad honorem per il gioielliere pregiudicatino che ha ammazzato a colpi di pistola senza porto d’armi per legittima difesa due rapinatori che stavano fuggendo; e si pensa a una legge che la faccia finita con questo andazzo buonista per cui l’omicidio è un reato, perché in fondo in fondo l’unico rapinatore buono è quello morto. E Musk, che vagheggia l’uomo nuovo a metà strada fra Robocop e i replicanti di Blade Runner, invoca la condanna del giudice e del PM dall’alto della sua piramide di miliardi.

Ebbene, questo è il mondo e l’Italia di oggi, dove alla paura della legge si sostituisce la legge della paura, dove la presidente del Consiglio, il suo addetto alla Giustizia e l’uomo dei treni in orario (chi mai sarà?) si sostituiscono alla magistratura, dove si interferisce senza alcun garbo istituzionale nei poteri del Presidente della Repubblica, rivendicando un prossimo presidente di destra, magari alla John Wayne, rimuovendo il dettaglio costituzionale per cui quella figura deve rappresentare l’unità nazionale. Ci manca solo un ritorno del fasciofuturismo contro la pastasciutta. Non lo faranno, perché temono l’insurrezione popolare.

Intanto ci vediamo il 25 luglio alla pastasciutta antifascista, con tre pensieri: alla Costituzione come arma letale contro il futuro come minaccia e come via maestra per il futuro come promessa; a una nuova generazione che impugna quest’arma reclamando il diritto alla vita, alla felicità e alla pace; a quei sette fratelli che, a ben vedere, sono morti per darcela, quella Costituzione fondata sul lavoro e che ripudia la guerra.

Per fortuna, fra i tanti Darth Vader, Joker, Hannibal Lecter, c’è stato un Francesco. Per fortuna, fra i tanti lupi, iene, serpenti, c’è un Leone, che ha scritto nei giorni scorsi “ciascuno faccia della pace la causa della propria vita”.