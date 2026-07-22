Lutto per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina: “Tragico incidente domestico”

L'annuncio della Federcalcio turca: la donna è deceduta in ospedale, era ricoverata da giorni in gravi condizioni. Oggi i funerali

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Grave lutto per Vincenzo Montella: nella notte di ieri è morta Caterina, la sorella del tecnico italiano oggi ct della Turchia. È stata proprio la Federcalcio turca a comunicare la notizia: “Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico“. La donna si trovava da giorni ricoverata in gravi condizioni. I funerali si terranno oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16:30 nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli.

La sorella di Vincenzo Montella era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua abitazione. Da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi, fino al tragico epilogo. “A nome della Federazione Calcistica Turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, in particolare al nostro commissario tecnico“, prosegue la nota della Ttf.

I funerali si tengono a Castello di Cisterna, la città dove è cresciuto Vincenzo Montella insieme alla sua famiglia, prima del trasferimento a Empoli per inseguire il sogno di fare il calciatore. Una carriera esplosa negli anni al Genoa e poi alla Sampdoria, prima del trasferimento alla Roma con cui ha vinto lo scudetto nel 2001. L’Aeroplanino, così era soprannominato Montella per la sua esultanza, ha collezionato anche 20 presenze in Nazionale. Poi la lunga carriera da allenatore, cominciata sempre alla Roma e negli ultimi proseguita in Turchia, pur rimanendo sempre legato alle sue origini napoletane.