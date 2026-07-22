Il 22enne Oleksandr Chumachenko, detto Sasha, è ospite della Federazione azzurra e lavora anche come cameriere in un ristorante. Proprio fuori dal locale ha visto due uomini che cercavano di rubare un'auto ed è intervenuto, fino all'arrivo dei carabinieri

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Oleksandr Chumachenko, detto Sasha, è un atleta ucraino 22enne di taekwondo. Da ormai oltre 4 anni vive in Italia, a Roma, ospite della Federazione azzurra. In patria non poteva più allenarsi dopo lo scoppio della guerra provocata dall’invasione russa. Oltre ad allenarsi con la Fita nel centro “Giulio Onesti”, lavora anche come cameriere insieme al collega Myhailo Kosak nel ristorante Amodei, fra stazione Termini e piazza della Repubblica. Proprio fuori dal locale, domenica scorsa, è stato protagonista di un gesto coraggioso: ha fermato e poi bloccato un uomo che stava cercando di rubare un’auto. È stato “un atto di riconoscenza verso l’Italia che ci ha accolto dalla guerra”, ha poi spiegato Chumachenko.

“Abbiamo visto due uomini che armeggiavano all’interno di un’automobile, gli abbiamo detto di andare via, ma hanno rifiutato, uno dei due è scappato, ma l’altro sono riuscito a fermarlo. Siamo rimasti lì fino all’arrivo dei carabinieri che poi l’hanno arrestato“., ha raccontato l’atleta ucraino al Corriere della Sera. Non è stato così facile, perché il ladro ha anche tentato di ribellarsi: “Ho fatto ricorso per fermarlo a una delle tecniche del taekwondo, sono stato morso dal ladro, ma non volevamo essere indifferenti come la gente che passava“.

Chumachenko viene da Kharkiv, una delle città più dilaniate dalla guerra. Si allena con Kosak – con cui condivide anche il lavoro – e con il fratello gemello Andrey. Ha iniziato a praticare il taekwondo a 8 anni: “Insieme abbiamo sventato il furto domenica, anche grazie ad uno sport che mi ha insegnato la pazienza, la disciplina e la capacità di tenere la testa sotto controllo“. È riuscito così a tenere fermo il ladro, un 46enne, fino all’arrivo dei carabinieri. Che poi hanno arrestato l’uomo con l’accusa di rapina impropria.