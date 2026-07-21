Il calcatore della Francia e del Bayern Monaco - secondo la donna - ha riconosciuto la bimba ma solo privatamente: "Non parla con me e manda soltanto i suoi avvocati"

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Michael Olise, stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, è il padre di una bambina di 20 mesi che avrebbe riconosciuto ufficialmente, ma che non avrebbe mai incontrato. A sostenerlo è la madre della piccola, la 34enne Fatima Zaunbrecher, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. La donna racconta di aver conosciuto il calciatore, oggi 24enne, su Instagram nel 2022, quando vestiva ancora la maglia del Crystal Palace. Tra i due sarebbe nata una relazione a distanza durata quasi due anni, terminata prima che lei scoprisse di essere incinta. Dopo la nascita della bambina, Aaliyah Noor, un test del Dna avrebbe confermato la paternità e Olise avrebbe poi provveduto al riconoscimento ufficiale della figlia.

“Mi fa stare male vedere quanto qualcuno possa essere insensibile verso un figlio“, afferma Zaunbrecher. “Non parla con me e manda soltanto i suoi avvocati, che mi scrivono che non sarebbe ‘produttivo‘ se il loro assistito vedesse la bambina“. La vicenda riguarda anche il mantenimento economico della piccola. Secondo il racconto della madre, inizialmente le sarebbe stato proposto un assegno mensile di 836,50 euro, successivamente aumentato a 2mila euro. “Ma quei soldi, fino a oggi, non sono mai arrivati”, sostiene la donna. Attualmente Olise, che gioca nel Bayern Monaco, percepisce uno stipendio di circa 14 milioni di euro l’anno.

La Bild riporta però anche la versione dell’entourage del calciatore, che respinge le accuse. Secondo i collaboratori di Olise, il giocatore non si sarebbe mai sottratto ai propri obblighi di mantenimento e avrebbe fin da subito offerto una somma superiore al limite massimo previsto dalla normativa tedesca. Sempre secondo la stessa ricostruzione, sarebbe invece Fatima a essere irreperibile e ad aver presentato davanti a un tribunale francese una richiesta di mantenimento pari a 60mila euro all’anno.