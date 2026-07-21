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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:28

Il Nord Italia alle prese con temporali intensi, vento e grandine. Otto regioni in allerta gialla, Marche in arancione

di Redazione Cronaca
Il caldo si attenua al Nord, la Protezione civile avvisa quali regioni verranno colpite da "rovesci di forte intensità".
Il Nord Italia alle prese con temporali intensi, vento e grandine. Otto regioni in allerta gialla, Marche in arancione
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Temporali di forte intensità, raffiche di vento, ma anche grandinate: mentre in alcune aree d’Italia il caldo record inizia a dare una tregua, il Nord Italia torna nel mirino di eventi climatici estremi. Sono 7 le regioni in allerta gialla e una, le Marche, in allerta arancione. Nelle prossime ore, “il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota – spiega la Protezione civile – favorendo l’innesco di temporali, anche di forte intensità“. Sulla base delle previsioni degli esperti, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi, d’intesa con le regioni coinvolte, emesso un avviso di condizioni meteo avverse.

Nelle prime ore di oggi sono previsti temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, in estensione a Marche e Abruzzo. “I fenomeni – si legge – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”. I cittadini e le cittadine vengono invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

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