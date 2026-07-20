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Doveva terminare dopo 17 minuti (così aveva annunciato la Fifa), ma è durato ben 27 minuti e 20 secondi. Wayne Rooney non ha usato giri di parole per dare un giudizio sul primo half-time show – lo spettacolo di fine primo tempo – nella storia di una finale dei Mondiali, in cui si sono esibiti artisti del calibro di Madonna, Shakira, i Bts, Burna Boy e Justin Bieber. L’ex attaccante dell’Inghilterra, presente al MetLife Stadium come opinionista della BBC insieme a Joe Hart e Micah Richards, ha liquidato l’esibizione con una battuta tagliente: “La parte migliore? Quando è finito“, ha detto l’ex attaccante del Manchester United senza girarci attorno. Per la finale tra Spagna e Argentina, la FIFA ha infatti deciso di introdurre un vero e proprio half–time show in stile Super Bowl, allungando l’intervallo ben oltre i tradizionali 15 minuti.

Al termine dell’esibizione, la conduttrice della BBC Gabby Logan ha chiesto ai tre opinionisti quale fosse stato il momento più bello dello show. Rooney è stato netto: “Mi piacciono molti di questi artisti, ma l’ho trovato davvero deludente, è stata una schifezza. Non mi ha trasmesso nulla e non vedevo l’ora che la partita ricominciasse. Adoro Burna Boy, Bieber e Shakira, ma nel complesso è stato tutto troppo piatto”. Micah Richards ha invece provato a stemperare i toni, indicando proprio le performance di Shakira e Burna Boy come i momenti migliori della serata e scherzando sull’ex compagno di nazionale: “Wayne è sempre il solito brontolone“. Di ritorno dalla pubblicità, Gabby Logan ha poi ironizzato: “Una cosa che troverete sempre sulla BBC sono le recensioni sincere“.

Lo spettacolo era stato annunciato dal presidente della FIFA Gianni Infantino già nel marzo dello scorso anno e affidato alla direzione artistica di Chris Martin, frontman dei Coldplay. Tra i momenti più spettacolari, l’ingresso in campo di Madonna accompagnata dalle leggende brasiliane Ronaldo e Ronaldinho, oltre alle esibizioni dei BTS e alla presenza dei celebri personaggi dei Muppet e di Sesame Street. L’idea di portare un half-time show anche alla finale dei Mondiali si ispira chiaramente alla tradizione del Super Bowl, dove l’intrattenimento dell’intervallo rappresenta da anni uno degli eventi più attesi della stagione sportiva statunitense. Quello visto a fine primo tempo di Spagna–Argentina però non è stato fin qui molto apprezzato dagli spettatori.

Più sfumato il giudizio di Roy Keane, intervenuto negli studi di ITV: “È stato un po’ deludente, ma penso che chi era allo stadio si sia divertito più di noi. In ogni caso, è sempre un piacere vedere Shakira“. Prima del calcio d’inizio, la cerimonia di chiusura del torneo aveva già visto alternarsi sul palco numerosi ospiti internazionali, tra cui Tom Cruise, Robbie Williams e Jennifer Hudson. Ad animare il pre-partita anche Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Post Malone, Swae Lee e lo streamer IShowSpeed.