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La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 scrive un nuovo capitolo della storia centenaria della Coppa del Mondo di calcio. Con la prossima edizione, nel 2030, il trofeo ideato da Jules Rimet compirà esattamente 100 anni. La prima edizione del 1930 fu vinta dall’Uruguay, che ora viene raggiunta proprio dalla Spagna a quota due titoli mondiali. L’Argentina, sconfitta in finale, fallisce invece l’aggancio a Italia e Germania, che restano seconde dietro al Brasile pentacampione.

La Coppa del Mondo è diventata l’evento sportivo più seguito del pianeta, capace di consacrare le più grandi nazionali della storia. In 23 edizioni disputate, il trofeo è stato conquistato soltanto da otto Paesi. In cima all’albo d’oro c’è appunto il Brasile, unica nazionale ad aver partecipato a tutti i Mondiali e vincitrice di cinque titoli (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Gli Azzurri, quattro volte campioni, sono i grandi assenti ormai da tre edizioni consecutive. Mentre la Spagna è la grande protagonista del presente, diventando la prima Nazionale a vincere due Mondiali nel 21esimo secolo.

L’albo d’oro dei Mondiali di calcio

Uruguay 1930 – Uruguay (4-2 contro l’Argentina)

Italia 1934 – Italia (2-1 dts contro la Cecoslovacchia)

Francia 1938 – Italia (4-2 contro l’Ungheria)

Brasile 1950 – Uruguay (2-1 contro il Brasile)

Svizzera 1954 – Germania Ovest (3-2 contro l’Ungheria)

Svezia 1958 – Brasile (5-2 contro la Svezia)

Cile 1962 – Brasile (3-1 contro la Cecoslovacchia)

Inghilterra 1966 – Inghilterra (4-2 dts contro la Germania Ovest)

Messico 1970 – Brasile (4-1 contro l’Italia)

Germania Ovest 1974 – Germania Ovest (2-1 contro i Paesi Bassi)

Argentina 1978 – Argentina (3-1 dts contro i Paesi Bassi)

Spagna 1982 – Italia (3-1 contro la Germania Ovest)

Messico 1986 – Argentina (3-2 contro la Germania Ovest)

Italia 1990 – Germania Ovest (1-0 contro l’Argentina)

Stati Uniti 1994 – Brasile (0-0 dts, 3-2 dtr contro l’Italia)

Francia 1998 – Francia (3-0 contro il Brasile)

Corea del Sud e Giappone 2002 – Brasile (2-0 contro la Germania)

Germania 2006 – Italia (1-1 dts, 5-3 dtr contro la Francia)

Sudafrica 2010 – Spagna (1-0 dts contro i Paesi Bassi)

Brasile 2014 – Germania (1-0 dts contro l’Argentina)

Russia 2018 – Francia (4-2 contro la Croazia)

Qatar 2022 – Argentina (3-3 dts, 4-2 dtr contro la Francia)

Usa-Canada-Messico 2026 – Spagna (1-0 dts contro l’Argentina)

La classifica delle Nazionali con più titoli Mondiali

1. Brasile – 5 titoli (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

2. Germania (Germania Ovest inclusa) – 4 titoli (1954, 1974, 1990, 2014)

2. Italia – 4 titoli (1934, 1938, 1982, 2006)

4. Argentina – 3 titoli (1978, 1986, 2022)

5. Spagna – 2 titoli (2010, 2026)

5. Francia – 2 titoli (1998, 2018)

5. Uruguay – 2 titoli (1930, 1950)

8. Inghilterra – 1 titolo (1966)