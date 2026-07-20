A Ciudad Rodrigo i festeggiamenti finiscono in tragedia: diverse persone si erano arrampicate sulla struttura, che ha ceduto

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Una ragazzo di 13 anni è morto durante la festa per la vittoria dei Mondiali da parte della Spagna. La tragedia a Ciudad Rodrigo (Salamanca), nella parte occidentale del Paese, dove è crollata una parte di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi. Il crollo ha travolto i presenti: l’adolescente è l’unica vittima, mentre altre persone sono rimaste ferite.

“Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni. Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia“, ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione “agli altri feriti”.

La struttura era nota come “fontana dell’Albero Grasso“. Lì si sono riversati centinai di tifosi dopo la vittoria della Spagna contro l’Argentina ai tempi supplementari, gol di Ferran Torres, che vale il secondo titolo mondiale per le Furie Rosse. La partita è terminata intorno alla mezzanotte, mentre la chiamata dei soccorsi è arrivata intorno alle 00.30 ora locale “per il crollo di una fontana su numerose persone”, hanno dichiarato i servizi di emergenza in un post su X.