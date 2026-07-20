Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’avvocato della Fininvest e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi a Roma potrebbe sbarcare in Parlamento in autunno. Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, sarà candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e ha ottime probabilità di vincere. Cannizzaro infatti, eletto a fine maggio con il 65% dei voti, si è dimesso da deputato il 13 luglio e la Camera ne prenderà atto nella prima seduta utile, ovvero quella di martedì 21. Da quel momento partirà l’iter per sostituirlo e convocare le elezioni suppletive nel collegio uninominale Calabria 5 (la provincia di Reggio Calabria) e Roscioli è la figura scelta per sostituirlo.

L’idea di candidarlo, rivelata dal Fatto a inizio luglio, era del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, figura vicina alla famiglia Berlusconi. Dopo diverse discussioni all’interno del partito, sono arrivate le dimissioni di Cannizzaro (già vicecapogruppo a Montecitorio) e la decisione di far correre il tesoriere, uomo di fiducia di Marina Berlusconi nei palazzi romani.

Sarebbe un esordio da parlamentare per l’avvocato civilista romano, storico legale di Fininvest in diverse cause note alle cronache: solo tra le più note ha curato il ricorso (perso) in Cassazione di Silvio Berlusconi costretto a pagare 50 mila euro all’ex pm di Milano Guido Robledo per averlo attaccato nel 2006 sul processo Mills, ma anche il ricorso (anche questo perso) di Fininvest nei confronti del giornalista Ferruccio Pinotti e del magistrato Luca Tescaroli sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia riportate in un libro. Roscioli è stato anche il liquidatore del Popolo delle Libertà nel 2013, gruppo politico durato pochi mesi tra l’allora Forza Italia e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini.

Roscioli dal 22 giugno 2023, dieci giorni dopo la morte di Berlusconi, ha sostituito lo storico tesoriere Alfredo Messina per gestire la cassa di Forza Italia e da anni tiene i conti del partito per conto di Arcore. La famiglia Berlusconi si è fatta garante dei debiti per oltre 90 milioni del partito e aveva bisogno di una figura di esperienza per gestire la cassa. Roscioli non solo mantiene i conti azzurri tra bilanci e contributi dei parlamentari, ma è diventato una figura politicamente sempre più importante perché è a lui che molti dirigenti ed eletti di Forza Italia si rivolgono per parlare direttamente con la famiglia Berlusconi.

A inizio maggio aveva scritto una lettera ai ribelli in Campania per chiedere di tenere fuori Marina Berlusconi “dai litigi di partito” per evitare “l’eco mediatica e la complicità contro Tajani”. Ed è anche per questo che la candidatura in Parlamento è stata voluta anche ad Arcore, considerando anche la prassi sempre più rodata che i tesorieri dei partiti diventino parlamentari: da ultimo, a marzo, è stato eletto il tesoriere leghista Alberto Di Rubba alle suppletive in Veneto.