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Ultimo aggiornamento: 18:09

Choc Vingegaard: cade, va in ospedale in ambulanza e si ritira dal Tour de France. È finito a terra in una rotonda

di Redazione Sport
Un brutto incidente che lo ha costretto a lasciare il Giro per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro e Hindley che sono riusciti a riprendere la gara
Choc Vingegaard: cade, va in ospedale in ambulanza e si ritira dal Tour de France. È finito a terra in una rotonda
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Jonas Vingegaard cade, va in ospedale in ambulanza ed è costretto al ritiro al Tour de France. Il corridore danese della Visma Lease a Bike, è caduto a poco più di 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare il Tour per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro e Hindley che sono riusciti a riprendere la gara.

Il danese – che in mattinata aveva svelato di esser stato svegliato alle 2 di notte per un controllo antidoping – è finito a terra in una rotonda, coinvolgendo diversi compagni di squadra della Visma-Lease a Bike, mentre il detentore della maglia gialla Tadej Pogacar e il detentore della maglia bianca Paul Seixas sono riusciti a evitare l’incidente. Vingegaard è salito sull’ambulanza con il braccio destro fasciato, molto dolorante. È la prima volta che il danese di 29 anni si ritira prematuramente dal Tour de France, che ha vinto nel 2022 e nel 2023 e in cui si è classificato secondo nel 2021, 2024 e 2025. Vingegaard, vincitore dell’ultima Vuelta a España e dell’ultimo Giro d’Italia, si trovava a 4 minuti e 30 secondi da Pogacar in classifica generale all’inizio di questa prima tappa alpina.

È stato il primo a cadere, in una piccola rotonda affrontata ad altissima velocità dai suoi compagni di squadra che stavano inseguendo una fuga di sette corridori. Anche il suo gregario, Sepp Kuss, è caduto, prima di risalire in sella. La sua caduta ha causato un attimo di esitazione nel gruppo della maglia gialla, che ha rallentato notevolmente il ritmo prima di riprendere la sua corsa. Isaac Del Toro si è rapidamente riunito al gruppo senza apparenti ferite. A vincere la 15esima tappa del Tour de France, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183.9 km con arrivo in salita, è stato Remco Evenepoel, su “gentile concessione” di Tadej Pogacar. A Champagnole, Vingegaard aveva raccontato di essere stato svegliato alle due del mattino per sottoporsi ad un controllo antidoping a sorpresa, proprio come Tadej Pogacar, che era stato tirato giù dal letto alle cinque del mattino per lo stesso motivo.

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