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Ultimo aggiornamento: 16:35

Coloni israeliani fanno irruzione in un villaggio di Masafer Yatta e danno fuoco alla moschea e ad alcune abitazioni

di Redazione Esteri
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Ancora violenze in Cisgiordania, dove un gruppo di israeliani provenienti dall'insediamento di Havat Ma'on ha assaltato il villaggio di Tuwani dove è stato girato il film No other land
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Ancora una notte di violenze in Cisgiordania, dove negli ultimi mesi i coloni israeliani, grazie alla sostanziale impunità di cui godono, hanno intensificato i loro attacchi a danno delle comunità palestinesi. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio un gruppo ha assaltato a volto coperto il villaggio di al-Tuwani, a Masafer Yatta, lo stesso in cui è stato girato il film premio oscar No other land. I coloni, provenienti dall’avamposto di Havat Ma’on, hanno incendiato due case di famiglie e la moschea di al-Tuwani e rubato il bestiame.

A Nablus, questa mattina i coloni hanno attaccato la zona di al-Zahra aggredendo i residenti e danneggiando case e proprietà.
Ieri i coloni hanno anche aggredito un palestinese sulla strada Jenin-Nablus ferendolo a una mano. E sempre ieri sera, i coloni hanno dato fuoco all’abitazione del palestinese Suhaib Radwan a sud della città di Tell, a sud di Nablus, distruggendo la casa che era già stato oggetto di un attacco alcuni mesi fa.

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