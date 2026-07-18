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Ultimo aggiornamento: 10:13

Usa-Iran, Centcom diffonde le immagini degli attacchi contro “infrastrutture logistiche militari” – Video

di Redazione Esteri
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Secondo l'esercito è l'ultima ondata di attacchi di precisione
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Le immagini diffuse il 17 luglio dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) mostrano quella che, secondo l’esercito, è l’ultima ondata di attacchi di precisione contro “siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse marittime”, senza menzionare alcun obiettivo civile

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