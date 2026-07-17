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Salgono ancora le temperature. Sedici le città da bollino rosso oggi, 17 luglio, mentre sabato saranno 19, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo: il Sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al Nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi, a tratti molto forti, che in Francia ieri sera hanno causato due vittime. Secondo le previsioni di iLMeteo.it nelle prossime ore si raggiungeranno 42°C a Cagliari, 41°C a Foggia, 40°C a Terni, 39°C a Matera e Ascoli Piceno, 38°C a Firenze, 37°C Roma e 36°C Milano, con vertiginosi picchi di 46°C nelle zone interne della Sardegna e 45°C in quelle della Sicilia. Sabato, le città da bollino rosso saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Bollino arancione, invece, per Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Messina.

A Palermo, divieti al passaggio delle carrozze trainate dai cavalli

Per tutta la giornata di oggi le carrozze trainate da cavalli non potranno circolare a Palermo, in cui è attesa una forte ondata di calore. Lo ha stabilito l’assessore al Benessere Animale del Comune, Fabrizio Ferrandelli che, insieme al sindaco Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza. “Si tratta di un provvedimento urgente e necessario – spiega Ferrandelli – adottato esclusivamente per garantire la tutela e il benessere dei cavalli presenti sul territorio comunale. Le temperature elevate previste dai bollettini della Protezione Civile impongono la massima prudenza e l’adozione di misure straordinarie per salvaguardare gli animali da condizioni climatiche che potrebbero compromettere seriamente la loro salute”. L’Amministrazione comunale ha già attivato una task force di controllo, per verificare il rispetto del blocco della circolazione dei veicoli a trazione animale, prevista dall’ordinanza estiva, tra le 11.30 e le 17. Alla luce dell’aggravarsi delle previsioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di sabato il blocco sarà esteso all’intero arco della giornata.

Dal 20 luglio, la terza ondata di calore inizia la sua discesa

Si va, però, verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Nelle prossime ore, grazie a uno spostamento dell’anticiclone africano verso ovest, la morsa di caldo inizierà ad allentarsi. Da lunedì arriverà una leggera rinfrescata al Nord, con le massime che torneranno su più tollerabili valori di 32-33°C. Da martedì, il calo termico darà respiro anche alle regioni del Centro, riallineando i termometri sui 32-34°C. Al Sud e Isole il forte caldo proseguirà, seppur in forma leggermente attenuata. Si registreranno ancora punte di 38°C in Sicilia e 36°C in Sardegna, ma l’aria risulterà meno opprimente.

Tre vittime in Francia e Germania, per i forti temporali

Nel frattempo, a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti ieri sera in diverse zone della Francia, dopo l’ondata di caldo torrido dei giorni scorsi, hanno perso la vita due persone. Secondo fonti citate dall’agenzia France Presse, una donna è morta ieri, intorno alle 18, a Saint-Victurnien, nel dipartimento di Haute-Vienne, per la caduta di un albero e a Dolomieu, nel dipartimento di Isère, un uomo è stato ritrovato carbonizzato, intorno alle 23, in un capannone colpito da un fulmine. Trenta dipartimenti del centro e dell’est della Francia erano stati posti ieri sera in allerta arancione per temporali, con rischio di grossi chicchi di grandine. Al momento, sono 53mila le case colpite da guasti di corrente elettrica a causa dei violenti temporali, che hanno colpito anche il Baden-Wuerttemberg, nel sud-ovest della Germania, causando una vittima, diversi feriti e ingenti danni. La situazione più grave si è registrata a Karlsruhe, dove una persona è morta dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal vento durante un temporale. A Karlsruhe sono stati effettuati oltre 250 interventi tra la serata e la notte da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile tedesca, mentre il Comune ha dichiarato una situazione operativa straordinaria per coordinare centralmente le operazioni di emergenza. Alcuni ciclisti e un bambino sono rimasti lievemente feriti dopo essere stati colpiti da rami caduti. Sull’autostrada A8, nel tratto bavarese compreso tra Burgau e Günzburg in direzione Stoccarda, si sono verificati sei incidenti causati dall’aquaplaning. Una persona è rimasta gravemente ferita e altre due hanno riportato lesioni lievi. Nel distretto di Rems-Murr alberi abbattuti dal vento sono crollati su un edificio causando danni stimati in circa 100mila euro. A Kressbronn, sul Lago di Costanza, un albero lungo circa 30 metri si è spezzato per il vento ed è caduto su diversi camper. Una famiglia che si trovava all’interno di uno dei mezzi è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Spagna e Italia alle prese con gli incendi

In Italia e in Spagna, invece, si fa fronte agli incendi. L’incendio scoppiato mercoledì vicino a Saragozza, nel nord-est della Spagna, ha già bruciato oltre 12mila ettari e presenta “un rischio molto elevato di propagazione” a causa del vento. “La notte è stata molto complessa, molto difficile” ha dichiarato ai media Roberto Bermúdez de Castro, responsabile della sicurezza per il governo regionale dell’Aragona. In Italia, invece, nel tardo pomeriggio di giovedì squadre del comando dei vigili del fuoco a La Spezia sono intervenute in località Groppo di Sesta Godano per un vasto incendio boschivo che coinvolge anche delle abitazioni. Con una squadra di cinque unità dalla sede Centrale, un’altra sempre di cinque unità dal distaccamento di Brugnato e sei mezzi antincendio operativi è stato fronteggiato l’incendio nel corso della notte, ma l’intervento prosegue. Sul posto sono presenti squadre di volontari dell’Antincendio boschivo, due Canadair ed un elicottero antincendio di Regione Liguria. In via precauzionale una famiglia di tre persone ha lasciato volontariamente la propria abitazione. Per tutta la notte e la mattina una densa coltre di fumo ha invaso tutta la vallata causando disagi anche alle zone limitrofe. Nonostante non vi siano condizioni di potenziale pericolo per la popolazione i vigili del fuoco consigliano di tenere porte e finestre chiuse. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso. Giornata complessa, quella di giovedì, anche sul fronte degli incendi in Sicilia, con decine di interventi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, il personale della forestale e numerose squadre di volontari della protezione civile da mattina a sera. Ed è proseguito per tutto il pomeriggio anche l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei Rangers del Corpo Forestale della Regione Sardegna per spegnere le fiamme che hanno interessato il centro barbaricino di Orani (Nu) e Carbonia (Sulcis).