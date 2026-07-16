Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Grandi proteste sono scoppiate in diverse città ucraine contro la rimozione del popolare ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. A Kiev centinaia di persone si sono riunite in una piazza del centro, sventolando bandiere ucraine e dell’Ue e scandendo slogan contro Volodymyr Zelensky come “vergogna” e “riportate Fedorov”, dopo che ieri il ministro aveva annunciato le proprie dimissioni nell’ambito di un ampio rimpasto di governo ordinato dal presidente. Al posto di Fedorov sarà nominato ministro della Difesa il ministro degli Interni uscente, Ihor Klymenko che potrebbe tuttavia non poter contare sui voti necessari alla Rada, come anticipano deputati del partito al potere Servitore del popolo citati da diverse fonti giornalistiche attendibili.

Fedorov, che ha cercato di riformare l’esercito scontrandosi però con le resistenze dei vertici, ha dichiarato che Zelensky gli aveva offerto l’incarico di consigliere dopo la decisione di rimuoverlo dal ministero, ma che lui ha rifiutato la proposta. Lo riferisce Ukrainska Pravda. “Ho avuto ieri una conversazione con il presidente. Mi ha proposto di diventare consigliere o di trovare un altro modo per rimanere nella squadra. Ho rifiutato l’incarico di consigliere. Non ho mai avuto l’obiettivo di diventare ministro, di restare ministro, di cercare incarichi per me stesso e così via”, ha dichiarato Fedorov. “Oggi però la questione non riguarda me, riguarda tutti noi. Dobbiamo chiudere gli occhi e dire ‘va bene, lasciamo tutto com’è’, oppure dire basta? Gli ucraini hanno oggi tutti gli strumenti per fermare il nemico. Non dobbiamo comportarci come i russi: dobbiamo cambiare approccio e dire la verità“, ha aggiunto Fedorov.

Secondo l’agenzia di stampa RBC-Ucraina, il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha chiesto chiarimenti al presidente ucraino in merito alle dimissioni. Kubilius avrebbe accolto questa decisione con “grande sorpresa“. “Certamente, a volte i cambiamenti di governo sono necessari. E dai nostri interlocutori qui a Kiev abbiamo appreso che il nuovo primo ministro è adatto a questo incarico”, ha affermato Kubilius secondo quanto riportato. Il commissario ha precisato che il suo interesse principale è capire chi sarà responsabile della difesa in Ucraina e cosa accadrà al capo del Ministero della Difesa. Kubilius ha ricordato la sua lunga collborazione con Fedorov: “In questo periodo siamo riusciti a ottenere davvero molto. Tra cui attacchi quasi quotidiani a Mosca, San Pietroburgo, Omsk, Crimea, ecc.”, ha spiegato Kubilius. “È molto importante per noi proseguire quanto abbiamo iniziato, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento dell’Ucraina. 60 miliardi sono una cifra enorme . Io, Mykhailo Fedorov e Serhiy Boev abbiamo lavorato bene insieme”, ha aggiunto. “Caro Mykhailo, hai fatto un ottimo lavoro per la difesa dell’Ucraina e per la difesa dell’Europa!È stato un grande piacere e onore lavorare insieme! In Europa stiamo imparando molto dalla difesa dell’Ucraina!”, ha scritto ieri Kubilius in un tweet