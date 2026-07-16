Alle 8:30 di giovedì in quattro hanno infranto le vetrine e rubato i gioielli. Sono stati poi rintracciati e fermati dai carabinieri

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

È la seconda rapina che coinvolge la gioielleria di un centro commerciale nel giro di poche settimane. Nella mattinata di giovedì 16 luglio, quattro rapinatori con il volto parzialmente coperto hanno rubato il contenuto della cassaforte dello store “Gioielli di Valenza” all’interno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano.

I malviventi hanno agito intorno alle 8.30, poco prima dell’orario di apertura, sorprendendo alle spalle le due dipendenti dello store impegnate ad alzare la saracinesca. Secondo le prime informazioni indossavano parrucche e giubbotti catarifrangenti e hanno puntato una pistola, rivelatasi poi una riproduzione, contro le due donne per entrare in negozio e farsi consegnare il contenuto della cassaforte oltre a rubare i gioielli nelle vetrine. Hanno usato gli estintori del negozio sia per rompere le vetrine sia per creare ulteriore caos scaricandoli nell’ambiente e creando un nube che ha coperto la fuga. Sono poi scappati a bordo di una Mercedes, trovata abbandonata poco dopo in un parcheggio nelle vicinanze.

I carabinieri della compagnia di Porta Magenta hanno rintracciato l’auto e nel corso della mattinata sono riusciti ad individuare e arrestare tutti i sei componenti della banda, di origini sudamericane. Oltre ai quattro esecutori della rapina fermati anche il “palo” e l’autista. Tutta la refurtiva è stata recuperata.