Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 18:19

Il Pentagono impone l’esame del testosterone ai militari over 30. Hegseth: “Bisogna garantire le basi biologiche per il combattimento”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (4)
Spetterà ai militari decidere se sottoporsi al trattamento qualora questo venisse raccomandato, ha precisato Hegseth, aggiungendo che anche i minori di 30 anni potranno effettuare lo screening su base volontaria
Icona dei commenti Commenti

Dopo la lotta al sovrappeso e alla barba, Pete Hegseth ha annunciato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l’anno. “È un dato scientifico consolidato che, con l’avanzare dell’età, i livelli di testosterone tendano spesso a calare naturalmente”, ha affermato il capo del Pentagono in un video pubblicato su X, intitolato Il dipartimento della Guerra ad alto livello di testosterone. “Non si tratta di potenziamento artificiale ma di ripristinare e ottimizzare le proprie capacità naturali, tutelare la longevità e garantire le basi biologiche necessarie per sostenere il combattimento”, ha aggiunto il segretario. Spetterà ai militari decidere se sottoporsi al trattamento qualora questo venisse raccomandato, ha precisato Hegseth, aggiungendo che anche i minori di 30 anni potranno effettuare il test su base volontaria.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione